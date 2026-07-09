Xabi Alonso al Chelsea, il nuovo tecnico si presenta: «Insieme possiamo raggiungere grandi traguardi»

Xabi Alonso al Chelsea, le prime parole del nuovo allenatore dei Blues: tra obiettivi e progetto ambizioso

Xabi Alonso ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del Chelsea, raccontando le sensazioni legate alla nuova avventura sulla panchina dei Blues. Dopo l’esperienza al Real Madrid, il tecnico spagnolo riparte dalla Premier League con l’obiettivo di costruire un progetto forte, ambizioso e riconoscibile.

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Il messaggio dell’allenatore è chiaro: il Chelsea dovrà ritrovare compattezza, identità e spirito collettivo per tornare a competere ai massimi livelli. Alonso ha sottolineato l’importanza dell’unione tra squadra, club e tifosi.

MESSAGGIO – «Il messaggio è che vogliamo condividere la convinzione che arriveranno cose belle se restiamo uniti e creiamo questa forza, questo potere che il club ha. Deve venire da noi per portare questa energia, ma insieme possiamo raggiungere grandi traguardi».

Xabi Alonso Chelsea, il progetto tecnico dei Blues

Il nuovo allenatore del Chelsea ha poi spiegato la sua idea di lavoro. Per Xabi Alonso, il successo non nasce per caso, ma è il risultato di una cultura quotidiana fatta di scelte, disciplina e qualità.

PROCESSO – «Sappiamo che il successo è una conseguenza del buon lavoro, delle decisioni di qualità, della buona cultura che vogliamo costruire. Questa è la bellezza di un processo così complesso, ma piacevole con così tante persone coinvolte. Voglio tirare sempre fuori il meglio da tutti, impegnati con l’obiettivo finale che è essere i migliori che possiamo e dare il massimo. Se tutti condividiamo, giorno dopo giorno, questa sensazione, possiamo essere ottimisti sul futuro. Mi sono ambientato».

Xabi Alonso Chelsea, il momento giusto per la nuova sfida

Alonso ha evidenziato anche il peso del tempismo nella scelta di accettare la proposta del Chelsea. Il tecnico ha parlato di una grande occasione professionale e di un club con standard altissimi.

TEMPI – «I tempi sono sempre importanti. È arrivato al momento giusto per tutti. Credo che il potenziale e l’opportunità di venire in questo club fossero quelli giusti… È una sensazione fantastica, ma è un grande onore. Far parte di questo grande club, uno dei migliori al mondo, con grandi successi negli ultimi decenni. È un grande privilegio e ora non vedo l’ora di affrontare la sfida. Il potenziale della squadra e della rosa mi ha entusiasmato molto, ho trovato una squadra con cui lavorare, per creare un’idea di calcio e portare entusiasmo allo stadio e per entrare in contatto con i tifosi e a loro piace molto quello che stiamo facendo. L’ambiente è fantastico, meraviglioso. Gli standard sono di altissima qualità. La struttura è ottima, ma bisogna metterci l’anima. Bisogna dargli uno scopo. Bisogna portare un buon lavoro, una buona energia e positività, in modo da essere in un bel posto. Non vedo l’ora., domani sarò con i ragazzi».

Per il Chelsea inizia così una nuova fase tecnica, affidata a un allenatore giovane ma già abituato a contesti di altissimo livello. Xabi Alonso punta a riportare entusiasmo, idee e competitività a Stamford Bridge, costruendo un percorso fondato su lavoro, identità e ambizione.