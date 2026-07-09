Calcio Estero
Gosens via dalla Fiorentina, separazione sempre più vicina: niente ritiro e Schalke 04 sullo sfondo
Gosens via dalla Fiorentina, il futuro dell’esterno tedesco è sempre più lontano da Firenze: l’ex Inter e Atalanta non prenderà parte al ritiro
Nel giorno dell’accordo tra Fiorentina e Udinese per Arthur Atta, il club viola lavora anche sul fronte delle uscite. Tra i giocatori destinati a lasciare Firenze c’è Robin Gosens, sempre più lontano dal progetto tecnico di Fabio Grosso in vista della stagione 2026/2027.
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L’esterno tedesco non sarà convocato per il ritiro estivo della Fiorentina. Una scelta legata alla situazione di mercato che lo riguarda, con la società intenzionata a trovare una soluzione nelle prossime settimane. Su Gosens si registra l’interesse dello Schalke 04, pronto a valutare il ritorno del classe 1994 in Germania.
Gosens Fiorentina, la situazione con lo Schalke 04
La pista che porta allo Schalke 04 è concreta, ma non semplice. Tra club potrebbe anche essere trovato un accordo, ma il nodo principale resta quello legato alla volontà del giocatore e alle condizioni complessive dell’operazione.
Per Gosens si tratterebbe di un nuovo ritorno in Germania, dopo l’esperienza in prestito all’Union Berlino di due anni fa. Il rapporto con la Fiorentina, però, appare ormai vicino alla conclusione e la separazione durante questa sessione estiva di mercato sembra lo scenario più probabile.
Gosens Fiorentina, niente fuori rosa ma ritiro saltato
Va precisato che Robin Gosens non è stato messo fuori rosa. La mancata convocazione per il ritiro non rappresenta quindi una decisione disciplinare, ma una scelta legata esclusivamente al mercato e alla necessità di chiarire il suo futuro.
In attesa di sviluppi, l’esterno salterà almeno la prima parte del raduno agli ordini di Fabio Grosso. Oltre allo Schalke 04, ci sarebbero anche altri club interessati, soprattutto in Germania.
La sensazione è che la Fiorentina sia pronta a voltare pagina sulla corsia mancina. Dopo un rapporto ormai arrivato ai titoli di coda, Gosens si prepara a una nuova avventura lontano da Firenze.