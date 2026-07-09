Francia Marocco, la partita di Mbappé: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante ai quarti di finale del Mondiale

Uno dei protagonisti di Francia Marocco, la gara valida per i quarti di finale del Mondiale 2026, è senza dubbio Kylian Mbappé.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La partita di Mbappé

PRIMO TEMPO

Al 4′ Mbappè in posizione centrale accende la manovra allargando a destra, poco dopo riceve palla e impegna Bounou con conclusione da fuori area molto pericolosa, indirizzata all’angolino. Kylian sembra decisamente in fire, al 5′ prova l’allungo e si porta la sfera fuori dal campo. All’11 si disinteressa del pallone nella sua zona perchè immagina di essere in fuorigioco. Mbappé sta toccando diversi palloni per smistare il gioco, muovendosi lungo tutto l’asse orizzontale dell’attacco. Al 15′ riceve palla al limite, cerca un compagno e viene ingabbiato. Al 17′ parte da lontano, El Khannouss lo rincorre e lo rimonta con successo. Al 23′ Mbappé entra in possesso girato di spalle e non si rende conto dell’arrivo di Hakimi con decisione, l’ex compagno del Psg è tempestivo e pulito. Al 25′ ripartenza Francia, doppio passo di Mbappé, Mazraoui casca nella trappola e lo aggancia nettamente: rigore solare. Kylian si incarica dell’esecuzione, viene richiamato a sistemare con precisione il pallone sul dischetto. Tiro debole di piatto, alla sinistra di Bounou che addirittura lo blocca: grave errore. Dopo il penalty, il madridista va un po’ fuori dal gioco, la pressione offensiva della Francia ha sicuramente un calo d’intensità. Al 41′ prova ad allungare per Olise, passaggio sbagliato. Al 44′ riceve palla e riesce a servire i compagni nonostante tre marcatori addosso. Servito in profondità all’inizio del recupero, Bounou esce di piede ed allontana. Si chiude il primo tempo sullo 0-0 e qualche responsabilità il capitano ce l’ha…

SECONDO TEMPO

Inizio ripresa senza risultare coinvolto nella manovra. Al 55′ entra in azione con un appoggio per Doue, il compagno trova la porta senza riuscire a sorprendere Bounou. Un minuto dopo grande iniziativa di Olise, Mbappé spara alto davanti al portiere, c’è però una posizione abbastanza evidente di fuorigioco. Al 57′ si mette sulla sinistra e resiste a una serie di spinte di Hakimi. Al 58′ gioco di prestigio in area di rigore, tutto vanificato da un cross fuori misura. Capolavoro al 60′: palla vagante in area di rigore, praticamente da fermo tiro a giro prontissimo e Bounou non può arrivarci, Francia in vantaggio. Poco dopo l’1-0 si accascia a terra, si rialza e poco dopo va via con un tocco d’esterno e Diop lo falcia colpendo la caviglia e meritandosi l’ammonizione. Al 66′ appoggio per Dembélé, il Pallone d’Oro avanza e dal limite trova l’angolino firmando il 2-0. Al 76′ Mazraouoi con fair-play vede nuovamente Mbappé sedersi per terra, sembra molto stanco anche per il grande caldo, Deschamps opta logicamente per la sostituzione con Mateta, il numero 10 saluta il pubblico a braccia alzate. Impressionante vedere l’heat map della sua partita, Mbappé ha toccato palloni ovunque nella metà campo avversaria, sono stati 44 i palloni toccati. Il gol del vantaggio ha abbondamente cancellato il peso dell’errore dal dischetto.