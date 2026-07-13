Siviglia e Venezia avanzano nei contatti per Adams: accordo sempre più vicino, ecco gli ultimi sviluppi

Il Venezia è sempre più vicino alla chiusura dell’operazione che porterà in Italia l’attaccante del Siviglia. Dopo settimane di contatti e di aggiustamenti tra le parti, la trattativa è entrata nella sua fase conclusiva: i club stanno lavorando agli ultimi dettagli per arrivare alla formalizzazione dell’accordo, passaggio necessario per permettere al giocatore di mettersi in viaggio verso l’Italia. Un’operazione importante per i lagunari, che puntano su un profilo capace di alzare il livello offensivo della squadra.

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Secondo quanto riferito da Di Marzio, Venezia e Siviglia hanno ormai definito la struttura economica dell’affare: la base è di circa 16 milioni di euro, ai quali si aggiungono 6 milioni di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. Una cifra significativa che testimonia quanto il club italiano creda nel potenziale di Akor Adams, attaccante che ha attirato l’interesse di diverse società europee e che ora sembra pronto a compiere il salto nel campionato italiano.

Restano da completare solo gli ultimi passaggi formali, quelli che precedono l’autorizzazione definitiva al viaggio. Una volta sistemati questi dettagli burocratici, l’attaccante potrà partire e raggiungere Venezia, anche se il suo arrivo non è previsto prima di metà settimana. Un timing che lascia intuire come la chiusura sia ormai vicina, con i lagunari pronti ad accogliere il loro nuovo rinforzo offensivo.