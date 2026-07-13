Manzambi all’Aston Villa, sorpasso al Newcastle: colpo da 70 milioni per Emery

Manzambi va all’Aston Villa, affare chiuso con il Friburgo e Newcastle beffato: i dettagli del trasferimento per il centrocampista svizzero

L’Aston Villa piazza il colpo a sorpresa e supera il Newcastle nella corsa a Johan Manzambi, una delle grandi rivelazioni dei Mondiali. Il centrocampista classe 2005, protagonista con la Svizzera, era ormai vicino ai Magpies, convinti di aver trovato un’intesa di massima sia con il giocatore sia con il Friburgo. L’inserimento improvviso del club allenato da Unai Emery, però, ha cambiato completamente lo scenario.

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Per il Newcastle si tratta di una beffa pesante, soprattutto in un momento delicato per il centrocampo. Dopo la partenza di Sandro Tonali verso il Tottenham e la richiesta di cessione di Bruno Guimaraes, desideroso di trasferirsi all’Arsenal, il club bianconero aveva individuato in Manzambi il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo.

Manzambi Aston Villa, accordo da 60 milioni più bonus

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Aston Villa ha trovato nelle ultime ore l’accordo definitivo con l’entourage del giocatore e successivamente anche con il Friburgo per l’acquisto a titolo definitivo.

L’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di 60 milioni di euro più bonus, per una cifra complessiva vicina ai 70 milioni. Un investimento molto importante, che conferma la volontà del club inglese di alzare ulteriormente il livello della rosa e consegnare a Emery un centrocampista giovane, moderno e già pronto per un contesto competitivo come la Premier League.

Manzambi Aston Villa, il Mondiale con la Svizzera

Manzambi si è imposto all’attenzione internazionale grazie a un Mondiale di altissimo livello con la Svizzera. Il centrocampista ha disputato 4 partite, realizzando 3 gol e 2 assist, prima di essere fermato da un infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime due gare contro Colombia e Argentina.

Il giocatore è atteso a breve in Inghilterra per sostenere le visite mediche e completare il trasferimento.

Manzambi Aston Villa, carriera e numeri

Cresciuto nel settore giovanile del Servette, Johan Manzambi si è trasferito al Friburgo nel gennaio 2023. Con il club tedesco ha debuttato in prima squadra nella stagione 2024/2025, iniziando un percorso di crescita rapido e costante.

In Bundesliga ha raccolto complessivamente 38 presenze, con 7 gol e 7 assist. Con la maglia della Svizzera, invece, conta 16 presenze e 6 reti dal debutto avvenuto nel giugno 2025. Numeri che spiegano l’investimento dell’Aston Villa e il duello acceso con il Newcastle.