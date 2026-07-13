Davinson Sanchez verso il Como, accordo con il giocatore: Diao può essere la chiave col Galatasaray

Davinson Sanchez si avvicina al Como, il difensore ha detto sì al progetto di Fabregas: i lariani pensano di inserire Diao per convincere il Galatasaray

Il Como ha scelto Davinson Sanchez per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale colombiano del Galatasaray avrebbe già dato una disponibilità di massima al trasferimento sul lago, convinto dal progetto tecnico di Cesc Fabregas e del direttore sportivo Carlalberto Ludi.

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Il primo ostacolo, legato all’ingaggio, sembra dunque superato. In Turchia, Sanchez percepisce oltre 3 milioni di euro a stagione, anche grazie alla particolare fiscalità della Süper Lig, e ha un contratto in scadenza nel 2029. Nonostante questo, il difensore sarebbe disposto a valutare una nuova avventura in Serie A, dentro una realtà ambiziosa e reduce da una crescita storica.

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Davinson Sanchez Como, esperienza internazionale per la difesa

Il profilo di Davinson Sanchez risponde perfettamente alle esigenze del Como. La squadra di Fabregas ha bisogno di aggiungere esperienza, fisicità e personalità a un reparto che, al momento, presenta numeri ridotti.

Dopo l’addio di Diego Carlos, tornato al Fenerbahce dopo il prestito, il Como può contare su Ramon, Kempf, Goldaniga e sul giovane Andrés Cuenca, arrivato dalla cantera del Barcellona. In questo contesto, un centrale con 143 presenze in Premier League con il Tottenham, 38 in Champions League e 84 con la Colombia rappresenterebbe un innesto di grande peso.

Davinson Sanchez Como, la trattativa con il Galatasaray

Il nodo principale resta l’accordo con il Galatasaray. Il Como avrebbe già presentato una prima offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro, respinta dal club turco senza però chiudere definitivamente alla cessione.

Per sbloccare l’operazione, potrebbe entrare in gioco Assane Diao. Il Galatasaray cerca da tempo un esterno offensivo sinistro veloce, capace di saltare l’uomo e attaccare lo spazio. Il classe 2005 del Como risponde perfettamente a questo identikit.

Assane Diao Galatasaray, la possibile chiave dell’affare

Diao, arrivato in Italia nel gennaio 2025 dal Betis per circa 12 milioni di euro, ha una valutazione superiore rispetto a Davinson Sanchez, soprattutto per età, prospettive e rendimento. Il senegalese ha già dimostrato qualità importanti, vincendo un Europeo Under 19 da protagonista con la Spagna e incidendo con continuità tra Betis e Como.

Per questo, se la trattativa dovesse decollare, il Galatasaray potrebbe dover inserire anche un conguaglio economico per pareggiare la differenza tra le valutazioni dei due calciatori. Il Como, intanto, ha il sì del difensore: ora serve trovare la formula giusta con il club turco.