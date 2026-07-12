Non solo il Newcastle su Manzambi, anche l’Aston Villa sulle tracce della rivelazione del Mondiale. Novità importanti per il suo futuro

Manzambi piace anche all’Aston Villa oltre che al Newcastle. Novità sul futuro del centrocampista del Friburgo

Il mercato della Premier League si accende attorno al nome di Johan Manzambi, gioiello del Friburgo e protagonista di un clamoroso inserimento nei radar delle grandi d’Inghilterra. Sulle tracce del talento svizzero si sta muovendo con decisione il Newcastle, che ha già compiuto passi formali importantissimi per assicurarsi le sue prestazioni. Tuttavia, l’operazione non è ancora conclusa e ha attirato le attenzioni di un’altra big britannica: l’Aston Villa è infatti tra i club maggiormente interessati e attenti all’evoluzione della situazione, pronta ad approfittare di qualsiasi esitazione per sferrare il blitz decisivo. Lo riporta Fabrizio Romano.

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L’intesa tra i club e l’attesa dei Magpies

La trattativa principale vede attualmente i Magpies in una posizione di teorico vantaggio strategico. Il Newcastle ha raggiunto un accordo totale con il Friburgo per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore, trovando un’intesa economica che soddisfa pienamente le richieste della compagine tedesca.

Nonostante l’accordo tra le due società sia ormai blindato, manca ancora il tassello più importante per formalizzare il passaggio oltremanica: la dirigenza inglese sta aspettando il via libera del giocatore per poter procedere con l’iter delle visite mediche e la firma sui contratti. Tutto il futuro dell’affare, dunque, dipende esclusivamente dalla scelta del calciatore elvetico, che si è preso del tempo per valutare i dettagli del progetto tecnico prima di pronunciarsi.

Il profilo di Manzambi: la finale europea e il boom al Mondiale

L’esplosione internazionale di Manzambi è il frutto di un percorso di crescita vissuto ad altissimo livello nelle ultime stagioni. Il jolly offensivo è reduce da un’annata straordinaria che lo ha consacrato tra i profili più interessanti del calcio europeo. Con la maglia del Friburgo, infatti, è stato uno dei trascinatori assoluti della splendida cavalcata che ha portato il club tedesco fino alla prestigiosa finale di Europa League, mettendo in mostra una straordinaria maturità tattica e un’ottima confidenza con il gol.

A certificare definitivamente il suo status di top player internazionale è stato il Mondiale straordinario disputato con la Svizzera. Durante la rassegna iridata, il classe 2005 ha trascinato la propria selezione a suon di grandi prestazioni, diventando l’uomo mercato più desiderato della propria nazionale.

L’Aston Villa osserva la situazione

Proprio questa strabiliante continuità di rendimento ha spinto l’Aston Villa a monitorare l’evoluzione della trattativa con estrema attenzione. I Villans, alla ricerca di innesti di spessore internazionale per rinforzare il proprio reparto avanzato, restano alla finestra a osservare i dialoghi tra l’entourage dello svizzero e il Newcastle. Se Manzambi non dovesse concedere il definitivo semaforo verde ai Magpies, la società di Birmingham sarebbe pronta a inserirsi immediatamente per presentare la propria offerta ufficiale, provando a dirottare il talento elvetico verso il proprio impianto di gioco.