Estupinan già bocciato dal Milan? Sondaggio di questa big europea per il terzino, ecco la posizione del club rossonero!

Estupinan è stato già bocciato dal Milan? Una big europea si inserisce per il terzino, qual è la posizione del Diavolo!

I movimenti di calciomercato attorno all’ambiente del Milan si infiammano improvvisamente sull’asse strategico che porta dritto in Premier League. L’Aston Villa ha infatti manifestato un forte interesse per Pervis Estupiñán, terzino sinistro di proprietà del club rossonero. A svelare i dettagli di questo importante retroscena è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, confermando che la società di Birmingham si è già mossa avviando i primi dialoghi con la dirigenza milanista.

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Il sondaggio dei Villans e lo stato della trattativa

La compagine inglese è alla ricerca di profili internazionali di spessore per puntellare la corsia mancina, una necessità resa impellente dal doppio impegno che attende la squadra tra il campionato e l’Europa. Nelle ultime ore, l’Aston Villa ha rotto gli indugi facendosi avanti in modo concreto attraverso un sondaggio esplorativo volto a chiedere informazioni dettagliate sulle cifre e sulle reali condizioni per arrivare al difensore ecuadoriano.

Al momento, negli uffici di via Aldo Rossi non sono ancora pervenute offerte scritte ufficiali, ma i fitti contatti registrati tra le parti testimoniano la chiara volontà di studiare a fondo la fattibilità dell’operazione. I Villans vogliono comprendere con esattezza lo spazio di manovra prima di sferrare l’assalto decisivo e presentare una proposta formale.

La posizione del Milan e le cifre dell’investimento

Dall’altra parte del tavolo, la dirigenza del Milan ha assunto una postura molto pragmatica e non ha chiuso la porta a una possibile separazione. Il club rossonero si è dichiarato pronto ad ascoltare offerte per l’esterno sudamericano, a patto che queste rispecchino il valore dell’atleta e permettano alle casse societarie di monetizzare in maniera adeguata.

Estupiñán era sbarcato a Milano soltanto durante la scorsa sessione estiva di mercato, prelevato dalla dirigenza per un investimento complessivo stimato attorno ai 20 milioni di euro. Di conseguenza, la richiesta economica del club meneghino per dare il via libera all’addio si baserà su quella spesa iniziale, ponendo una solida base per i futuri sviluppi della trattativa.

Identikit tattico per l’Europa

La scelta di puntare sul difensore della nazionale dell’Ecuador non è affatto casuale per gli inglesi. Il calciatore garantisce infatti una notevole spinta sulla fascia, abbinata a una grande intensità e a una discreta esperienza nei massimi tornei continentali. Le prossime settimane saranno fondamentali per comprendere se l’approccio dell’Aston Villa si trasformerà in una proposta ufficiale capace di convincere il Milan a privarsi del proprio laterale.