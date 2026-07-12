Greenwood, niente recompra da parte del Manchester United: via libera al trasferimento dell’inglese al Fenerbahce. Ultimissimi sviluppi

Il Manchester United non attiva la recompra per Mason Greenwood: via libera per il suo passaggio dal Marsiglia al Fenerbahce

Il futuro di Mason Greenwood è a un passo da una svolta definitiva sull’asse di calciomercato tra Francia e Turchia. Secondo Fabrizio Romano, il Manchester United ha infatti comunicato ufficialmente all’Olympique Marseille la decisione di non attivare la clausola di recompra a proprio favore per l’esterno offensivo inglese. Questa mossa strategica spalanca le porte al suo trasferimento immediato: il Fenerbahçe e il club francese sono ormai pronti a formalizzare l’accordo completo, preparando il volo del giocatore verso Istanbul per l’inizio di una nuova avventura professionale. Nell’operazione, i Red Devils incasseranno comunque una cifra superiore ai 10 milioni di sterline grazie alla percentuale sulla futura clausola di rivendita.

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Fenerbahçe in pole position: pronti i passi formali per l’accordo

La scelta della dirigenza inglese di rinunciare al controriscatto semplifica notevolmente una delle trattative più calde della sessione estiva. Con il passo indietro del Manchester United, l’Olympique Marsiglia ha ottenuto il via libera totale per negoziare la cessione a titolo definitivo del calciatore.

Il Fenerbahçe, club da tempo fortemente interessato al talento inglese, ha accelerato i contatti nelle ultime ore per bruciare la concorrenza internazionale. Le due società hanno già impostato lo scambio dei documenti legali e stanno predisponendo i passi formali per sancire la fumata bianca. Il calciatore ha manifestato pieno gradimento per la destinazione turca, attratto dal progetto tecnico e dalla prospettiva di lottare per il titolo nella Süper Lig. Il suo sbarco in Turchia è previsto a breve per l’espletamento delle visite mediche di rito.

Il tesoretto per il Manchester United: i dettagli della rivendita

Nonostante la scelta di non riportare l’attaccante all’Old Trafford, la dirigenza dei Red Devils otterrà comunque un importantissimo beneficio economico da questa operazione di mercato. Al momento della precedente cessione all’OM, il club inglese aveva infatti blindato il proprio patrimonio inserendo una corposa percentuale sulla futura valorizzazione del cartellino.

Grazie a questo vecchio accordo commerciale, le casse del Manchester United beneficeranno di un incasso garantito che supererà i 10 milioni di sterline, garantendo una preziosa plusvalenza da reinvestire immediatamente. Per il Marsiglia, d’altro canto, la cessione rappresenta l’opportunità di monetizzare in modo significativo e di rimodulare il proprio monte ingaggi.

Un innesto di spessore per lo scacchiere tattico a Istanbul

L’arrivo di Greenwood rappresenta un colpo di grandissima risonanza mediatica e tecnica per il calcio turco. L’esterno offensivo si sposa perfettamente con le alte ambizioni europee del Fenerbahçe. Dopo aver ritrovato continuità di rendimento e gol nelle passate stagioni lontano dalla Premier League, l’attaccante cerca la definitiva consacrazione all’interno di un ambiente caldo e passionale, pronto a diventare fin da subito un punto di riferimento per la sua nuova tifoseria.