L’Inter piomba su Stones: cosa c’è dietro l’interesse dei nerazzurri per il difensore inglese

John Stones è finito nel mirino dell’Inter: ecco perché i nerazzurri sono sulle tracce del difensore inglese

L’Inter accende i radar del calciomercato internazionale e mette nel mirino un profilo di assoluto spessore per blindare la propria retroguardia. La dirigenza nerazzurra sta infatti valutando con grande attenzione il nome e l’identikit di John Stones secondo Gianluigi Longari. I primi sondaggi esplorativi sono scattati improvvisamente nelle ultime ore, con contatti andati in scena anche in giornata per sondare la disponibilità del calciatore e capire i reali margini di manovra dell’operazione. Questa mossa si inserisce all’interno di una strategia di restyling molto più ampia: l’obiettivo di mercato del club di Viale della Liberazione è chiaro, poiché l’Inter farà due centrali difensivi nel corso di questa sessione estiva.

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L’incastro di mercato: il futuro legato a Benjamin Pavard

L’eventuale sbarco a Milano dell’ex difensore del Manchester City, tuttavia, è strettamente subordinato a un incastro ben preciso all’interno dello scacchiere arretrato. Il profilo del classe ’94 verrebbe preso in seria considerazione dalla dirigenza della Beneamata qualora dovesse uscire Benjamin Pavard.

Perché John Stones è il colpo giusto per i nerazzurri

L’innesto del centrale inglese rappresenterebbe un salto di qualità straordinario per l’Inter sotto molteplici punti di vista. Stones incarna perfettamente le caratteristiche del difensore moderno: possiede una tecnica aristocratica nell’impostazione dal basso, una visione di gioco fuori dal comune e un’esperienza internazionale ai massimi livelli europei.

Nel sistema tattico di Chivu, che richiede ai braccetti della difesa a tre di spingere e partecipare attivamente alla manovra offensiva, l’ex pilastro di Pep Guardiola si integrerebbe alla perfezione. La sua capacità di agire sia da difensore centrale che da playmaker aggiunto permetterebbe all’Inter di mantenere un possesso palla fluido e imprevedibile, portando in dote una mentalità vincente e una leadership carismatica fondamentale per la gestione dello spogliatoio.

Gli scenari della difesa interista

I fitti dialoghi delle ultime ore dimostrano come la società di Milano voglia farsi trovare pronta a qualsiasi evenienza. Se la situazione legata al futuro di Pavard dovesse evolversi verso una separazione definitiva, la dirigenza nerazzurra sarebbe pronta ad accelerare i tempi per assicurarsi un rinforzo di caratura mondiale, continuando parallelamente la caccia al secondo tassello per completare il pacchetto arretrato.