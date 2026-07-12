Sommer sarà il nuovo portiere del Club Brugge: accordo trovato e fumata bianca nelle prossime 48/72 ore

Sommer al Club Brugge: accordo trovato per l’ex portiere dell’Inter e fumata bianca in vista. Tutti i dettagli dell’affare

Il mercato internazionale dei portieri registra una svolta improvvisa e di assoluto spessore. È ormai vicinissima alla conclusione la trattativa per il trasferimento di Yann Sommer al Club Brugge. Dopo aver concluso la propria esperienza in Italia difendendo i pali dell’Inter, l’esperto estremo difensore svizzero ha trovato un accordo totale con la dirigenza belga ed è pronto a iniziare una nuova stimolante avventura professionale nella Pro League.

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I dettagli del contratto e la rivelazione di mercato

A lanciare la notizia è stato Sacha Tavolieri. Attraverso i propri canali social, il giornalista ha confermato come i dettagli burocratici siano ormai in via di definizione.

Sommer si legherà alla compagine neroblu sottoscrivendo un contratto a breve termine. Questa formula temporale ha soddisfatto pienamente le richieste del calciatore trentasettenne, desideroso di rimettersi in gioco in un contesto competitivo ma con un accordo snello, e della società, che si assicura così un profilo dall’usato sicuro e dalla bacheca ricca di trofei.

Rifiutata la Spagna: una scelta di vita per l’ex Inter

Il retroscena più interessante di questa operazione riguarda le altre pretendenti che si erano mosse sulle tracce del numero uno elvetico. Nel corso delle ultime settimane, infatti, Sommer aveva ricevuto diverse proposte da vari campionati europei.

La concorrenza più agguerrita è arrivata dal campionato iberico: sul tavolo del portiere era infatti pervenuta un’offerta importante dalla Spagna, sia dal punto di vista economico che della durata contrattuale. Nonostante il fascino della Liga, il giocatore ha preferito declinare la proposta per fare una vera e propria scelta di vita, ritenendo il progetto del Club Brugge e lo stile di vita belga ideali per le esigenze personali e familiari in questa fase della sua carriera.

Gerarchie chiare: Sommer sarà il primo portiere

Il Club Brugge ha rotto gli indugi per assicurarsi un leader assoluto dentro e fuori dal rettangolo verde. Nello scacchiere tattico della squadra, le gerarchie saranno delineate fin dal primo giorno: lo svizzero sarà il primo portiere titolare, mettendo la propria reattività e la grande abilità nella costruzione dal basso al servizio del club.

Dopo lo scudetto e i successi conquistati a Milano, l’ex pilastro della nazionale rossocrociata è dunque pronto per un nuovo capitolo. Il suo arrivo porterà una dose massiccia di carisma e di esperienza internazionale, elementi considerati vitali dalla dirigenza per dare l’assalto ai titoli nazionali e per recitare un ruolo da protagonisti nelle competizioni europee.