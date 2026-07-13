Ritiro Inter: Chalobah sfuma, Stankovic e Provedel le novità per Chivu

I campioni d’Italia tornano in campo con l’obiettivo della riconferma: inizia oggi il ritiro estivo dell’Inter ad Appiano Gentile

L’Inter campione d’Italia si ritrova oggi ad Appiano Gentile con uno spirito decisamente più leggero rispetto a un anno fa, forte dello scudetto cucito sulle maglie. Sotto la guida del tecnico Cristian Chivu, capace nell’ultimo campionato di raccogliere ben 87 punti e vincere due trofei affrontando con grande sapienza i momenti di difficoltà, i nerazzurri iniziano la stagione con lo status di favoriti. L’obiettivo dichiarato è l’impresa del bis tricolore, un traguardo di riconferma che manca in Serie A dai tempi della Juventus nelle stagioni 2018/19 e 2019/20, oltre alla ferma volontà di tornare a essere grandi protagonisti anche in Europa. Ecco il focus odierno del Corriere dello Sport.

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Intrecci di mercato: tra cessioni illustri e nodi in difesa

Sul fronte del mercato, la spina dorsale della squadra era già stata in buona parte delineata dagli arrivi di Akanji, Diouf e Yanis Massolin, quest’ultimo considerato l’unica vera novità tra i titolari della passata gestione. Tuttavia, la dirigenza si trova a dover colmare un evidente vuoto sulla fascia destra nato dopo l’addio di Denzel Dumfries, che ha scelto di seguire la chiamata di José Mourinho a Madrid.

Il quadro dei rinforzi difensivi al momento è limitato e presenta diverse questioni aperte:

Sfumate le opzioni Palestra (finito al Chelsea) e Solet per dubbi dello staff sulla tenuta delle ginocchia, il reparto conta attualmente i soli Bisseck, Akanji, Bastoni e Carlos Augusto.

La trattativa per Khalaili è fortemente a rischio dopo il blocco del Coni, costringendo la società a cercare almeno due innesti, con gli occhi puntati su Lucumí e sulla situazione di Mancini alla Roma.

è fortemente a rischio dopo il blocco del Coni, costringendo la società a cercare almeno due innesti, con gli occhi puntati su Lucumí e sulla situazione di Mancini alla Roma. L’Inter ha ufficialmente rinunciato a Trevoh Chalobah a causa della richiesta del Chelsea, che non scende sotto i 35 milioni di euro; una situazione che potrebbe riaprire la strada per un ritorno del giocatore al Como.

a causa della richiesta del Chelsea, che non scende sotto i 35 milioni di euro; una situazione che potrebbe riaprire la strada per un ritorno del giocatore al Como. A centrocampo si punta ad alzare il livello qualitativo partendo da Frattesi e Asllani, monitorando la disponibilità di Jones qualora il Liverpool abbassasse le pretese.

Il programma del ritiro e la conferenza con Marotta

I cancelli del centro sportivo si aprono stamane per accogliere la squadra, privata temporaneamente dei nazionali ancora impegnati al Mondiale. Il programma odierno prevede un importante punto della situazione alle 14:30, orario in cui il tecnico Chivu e l’amministratore delegato Giuseppe Marotta parleranno in conferenza stampa.

Tra i volti presenti al raduno si registrano i rientri dai prestiti esteri di Pavard e Asllani, oltre alle uniche due novità di giornata: il figlio d’arte Aleksandar Stankovic, riacquistato dal Bruges, e il portiere Ivan Provedel, scelto per fare il vice del titolare Martinez. Il gruppo sosterrà doppie sedute di allenamento fino a mercoledì, mentre giovedì si allenerà solo al mattino prima di partire nel pomeriggio alla volta della Germania.