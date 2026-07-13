Uruguay, svolta dopo il flop Mondiale: Diego Forlan nuovo ct ad interim

Uruguay, finisce il ciclo Bielsa dopo l’eliminazione al Mondiale 2026: Diego Forlan sarà il nuovo ct ad interim fino al 2027

L’Uruguay cambia guida tecnica dopo il deludente cammino al Mondiale 2026, disputato tra Stati Uniti, Messico e Canada. La Celeste ha chiuso la propria avventura già al termine della fase a gironi, un’eliminazione pesante che ha lasciato il segno all’interno della Federazione.

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Inserito nel girone H con Spagna, Arabia Saudita e Capo Verde, l’Uruguay non è riuscito a trovare il passo necessario per superare il turno. Il bilancio finale, composto da due pareggi e una sconfitta, ha portato alla decisione di interrompere il ciclo di Marcelo Bielsa, arrivato alla fine dopo un percorso che non ha prodotto i risultati attesi nella competizione più importante.

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La Federazione uruguaiana ha quindi scelto di aprire una nuova fase, affidandosi almeno temporaneamente a un nome molto conosciuto e amato dal calcio uruguaiano: Diego Forlan.

Uruguay, Diego Forlan scelto come ct ad interim

L’ex attaccante, protagonista in carriera anche con la maglia dell’Inter, guiderà la Nazionale in qualità di ct ad interim. Una scelta sorprendente, ma dal forte valore simbolico, perché riporta al centro del progetto un grande ex della Celeste, figura di riferimento per una generazione di tifosi e calciatori.

A ufficializzare la decisione è stato Ignacio Alonso, presidente della Federazione calcistica dell’Uruguay, che ha spiegato le ragioni della nomina.

«Il Comitato Esecutivo dell’AUF ha scelto Diego. Lo avevamo già incontrato nel 2022 per coinvolgerlo nel progetto. Ora è entusiasta».

Forlan resterà alla guida dell’Uruguay fino a marzo 2027, data che rappresenta uno snodo importante per il futuro della Federazione.

Uruguay, decisione definitiva dopo le elezioni federali

La scelta di fissare la scadenza a marzo 2027 non è casuale. Dopo quella data, infatti, l’AUF cambierà i propri vertici dirigenziali attraverso nuove elezioni. Sarà quindi il prossimo presidente federale a decidere se proseguire con Forlan oppure se aprire un nuovo casting per la panchina della Nazionale.

Nel frattempo, l’ex attaccante avrà un doppio incarico: oltre alla prima squadra dell’Uruguay, dovrà guidare anche la Nazionale Under 20, attesa dal campionato sudamericano in programma nel gennaio 2027.

Per la Celeste si apre così una fase di transizione, con l’obiettivo di ricostruire fiducia, identità e risultati dopo la delusione mondiale.