Il Bologna su Carlos Espí, nuovo nome per l’attacco: chi è il talento del Levante

Carlos Espí verso il Bologna? Alla scoperta del nuovo profilo seguito dai rossoblù per l’attacco del prossimo anno

Il Bologna continua a guardare con attenzione al mercato degli attaccanti e nella lista dei desideri è entrato anche Carlos Espí, centravanti spagnolo classe 2005 di proprietà del Levante. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante è uno dei profili monitorati dal club rossoblù per rinforzare il reparto offensivo in prospettiva.

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Il nome di Espí non è nuovo nei pensieri del Bologna. La società emiliana lo segue da tempo, dopo averlo osservato più volte nel corso degli ultimi mesi. Il suo rendimento ha attirato l’attenzione di diversi club europei, anche perché unisce età, fisicità, margini di crescita e una buona confidenza con il gol.

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La clausola del giocatore sarebbe attorno ai 25 milioni di euro, ma secondo quanto filtra dalla Spagna potrebbe essere trattabile. Il contratto con il Levante scade nel 2028, elemento che dà forza al club spagnolo ma non chiude del tutto la porta a una possibile trattativa.

Carlos Espí Bologna, gol in amichevole e parole dopo il Leganes

Il centravanti ha già iniziato a lasciare il segno anche nella preparazione estiva. Sabato, nella prima amichevole stagionale contro il Leganes, Espí ha trovato il gol, confermando una volta di più il suo istinto da attaccante d’area.

Dopo la partita, il giocatore ha commentato così la sua rete: «Fare gol rende felici – ha detto – come il poter ritrovare i miei compagni in gara».

Parole semplici, ma indicative di un profilo giovane che sta vivendo con entusiasmo il proprio percorso di crescita. Nella scorsa stagione, Espí ha collezionato 25 presenze complessive e realizzato 11 gol, chiudendo l’annata in crescendo e conquistando progressivamente più spazio da titolare.

Carlos Espí Bologna, carriera e crescita al Levante

Carlos Espí Escrihuela è nato il 24 luglio 2005 a Tavernes de la Valldigna, in Spagna. È una prima punta di piede destro, alta 1,94 metri, cresciuta nel settore giovanile del Levante fino al debutto tra i professionisti.

Il suo percorso è stato rapido: dopo l’ingresso nella cantera del club spagnolo, si è imposto come uno dei talenti più interessanti della sua generazione. Nella stagione precedente aveva già raccolto minuti e gol importanti, ma il salto di qualità è arrivato nell’ultimo campionato, quando è diventato uno dei principali riferimenti offensivi della squadra.

Secondo AS, il suo rendimento ha generato forte interesse internazionale. Un dirigente del Levante ha spiegato: «Si è scatenato molto interesse nei suoi confronti: dalla Germania, dall’Inghilterra, dall’Italia… Tutto normale: ha caratteristiche che possono cambiare una partita. Insomma, abbiamo ricevuto molte chiamate ma non abbiamo ancora ricevuto un’offerta concreta, pur sapendo che da un momento all’altro potrebbe anche accadere».

Carlos Espí Bologna, caratteristiche tecniche e fisiche

Espí è un centravanti moderno, potente ma non limitato al solo gioco fisico. La struttura da 1,94 metri lo rende molto competitivo nei duelli aerei e nella protezione del pallone, ma il suo profilo va oltre quello della classica punta di peso.

Sa attaccare la profondità, lavorare spalle alla porta, occupare bene l’area e dare riferimenti ai compagni. È un attaccante che può essere utile sia quando la squadra cerca il cross, sia quando serve un terminale capace di tenere palla e far salire il blocco.

Dal punto di vista tecnico deve ancora completarsi, soprattutto nella continuità dentro la partita e nella pulizia del gioco associativo, ma ha già mostrato qualità importanti: fiuto del gol, coordinazione, aggressività e capacità di incidere anche partendo dalla panchina.

Carlos Espí Bologna, come si integrerebbe nella squadra rossoblù

Nel Bologna, Carlos Espí potrebbe rappresentare un investimento importante per il presente e per il futuro. Il club rossoblù cerca un attaccante giovane, valorizzabile e con caratteristiche diverse rispetto agli altri profili della rosa.

Molto dipenderà però dalle uscite. Lucumì potrebbe portare una cifra importante, Dallinga è dato in uscita, mentre su Castro resta l’attenzione della Premier League. Solo dopo aver definito il quadro delle cessioni, il Bologna potrà capire quale sarà la reale disponibilità economica per trasformare l’interesse in una trattativa concreta.

In campo, Espí potrebbe integrarsi come centravanti fisico da alternare a punte più mobili o da utilizzare nelle gare in cui servono presenza in area, profondità e capacità di reggere il duello con i centrali. Il salto dalla Liga alla Serie A richiederebbe adattamento, ma per età, struttura e margini resta un profilo pienamente coerente con la linea tecnica del Bologna.