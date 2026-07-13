Fiorentina d’assalto: Grosso parte con quattro colpi e punta il jolly Oulai

Al via il ritiro al Viola Park tra volti nuovi, nodi burocratici ed esclusioni eccellenti: la Fiorentina spinge per chiudere anche il colpo Oulai

Il primo giorno non è mai banale, a maggior ragione se la partenza è col botto. La Gazzetta dello Sport scrive oggi che nemmeno il nuovo tecnico Fabio Grosso si aspettava un avvio di mercato così scoppiettante da parte del direttore sportivo Fabio Paratici. Ieri, in occasione del raduno al Viola Park, si sono visti i primi quattro acquisti della stagione. Insieme ai vecchi compagni c’erano il difensore brasiliano Viery, il centrale rumeno Radu Dragusin e il centrocampista francese Arthur Atta. A loro si è aggiunto lo spagnolo Alex Jimenez, che ha già sostenuto le visite mediche ma non ha ancora firmato il contratto a causa di lungaggini burocratiche. Per il terzino manca infatti il transfer della federazione inglese; per questo motivo oggi lavorerà soltanto in palestra.

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Con l’inizio ufficiale del ritiro è stata diramata la lista dei convocati, caratterizzata da esclusioni importanti. Spicca l’assenza di Robin Gosens, considerato ormai fuori dal progetto tecnico e al centro di una trattativa con lo Schalke 04, pista che tuttavia non scalda il calciatore. Fuori anche Braschi e Kospo, mentre tra i rientri dai prestiti figurano Sohm e Moreno. Molti altri elementi, da Richardson a Sottil fino a Nzola, rimangono in uscita.

La tentazione Oulai: c’è il sì del giocatore, si tratta con il Trabzonspor

Paratici è già al lavoro per regalare a Grosso un terzino sinistro e tre o quattro esterni offensivi, ma ha tenuto in serbo un jolly: un investimento consistente su un grande talento. Il nome caldo è Christ Inao Oulai, mediano del Trabzonspor reduce da un ottimo Mondiale negli Stati Uniti, dove ha collezionato 4 presenze (2 da titolare) per complessivi 208 minuti. Sebbene il ruolo sia già coperto da Atta, Oulai ha acceso la fantasia del ds e ha già dato la sua priorità alla Fiorentina, snobbando la concorrenza di Brentford e Lipsia.

L’ostacolo principale è la valutazione dei turchi, lievitata dopo il Mondiale da 20-25 a 35-40 milioni. La Juventus segue il giocatore, ma Paratici — forte del sì dell’ivoriano — confida di spuntarla con una delle sue formule creative. I media turchi parlano di un’offerta viola da 30 milioni più una corposa percentuale sulla futura rivendita. Oulai, centrocampista box-to-box che unisce qualità, personalità e intensità fisica, sarebbe l’innesto ideale per far compiere un definitivo salto di qualità alla mediana di Grosso.