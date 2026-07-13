Doekhi, accordo ai dettagli con la Lazio: pronto un contratto fino al 2030. Le ultime sulla trattativa dei biancocelesti

La Lazio accelera per Danilho Doekhi e si avvicina alla definizione di un rinforzo chiave per la nuova difesa biancoceleste. Il centrale olandese, svincolato dopo la fine dell’esperienza con l’Union Berlino, è il profilo individuato dal direttore sportivo Angelo Fabiani per completare la ricostruzione del reparto arretrato.

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Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Lazio ha avviato i contatti per ingaggiare il classe ’98 a parametro zero e la trattativa è ormai in fase molto avanzata. Filtra ottimismo: il giocatore avrebbe già raggiunto un accordo verbale con il club, anche se restano da definire gli ultimi dettagli prima della firma e dell’annuncio ufficiale.

Doekhi, il sostituto scelto per colmare il vuoto lasciato da Romagnoli

L’arrivo del difensore olandese è legato alla necessità di sostituire Alessio Romagnoli, la cui partenza ha aperto un buco importante nella retroguardia. Fabiani ha puntato su un centrale già pronto, fisicamente strutturato e abituato a confrontarsi con un campionato competitivo come la Bundesliga.

Doekhi rappresenta una risorsa immediata per Gennaro Gattuso, che ha bisogno di nuovi punti di riferimento dopo i cambiamenti avvenuti nel reparto. L’operazione, a parametro zero, permette alla Lazio di concentrare l’investimento sul contratto del giocatore senza sostenere costi di cartellino.

Ultimi passaggi prima della firma: atteso lo sbarco in Italia

La sensazione è che la trattativa stia entrando nella fase conclusiva. Dopo l’accordo verbale, le parti devono completare gli ultimi passaggi contrattuali e organizzare le procedure per formalizzare il trasferimento.

Secondo le ultime indicazioni, Doekhi è atteso in Italia già nella giornata odierna, reduce dall’esperienza in Germania. Inoltre, come segnalato da Nicolò Schira, l’affare è vicinissimo alla chiusura e dovrebbe portare alla firma di un contratto fino al 2030, a conferma della forte fiducia riposta dalla Lazio nel giocatore.