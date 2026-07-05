Il futuro di Michael Olise: incontro decisivo con il Bayern dopo i Mondiali

Dopo una stagione da protagonista in Bundesliga e un Mondiale da incorniciare, Olise valuta il prossimo passo della sua carriera

Michael Olise è reduce da una stagione calcistica semplicemente sensazionale con la maglia del Bayern Monaco. L’esterno offensivo francese si è consacrato come uno dei talenti più decisivi dell’intera Bundesliga, mettendo a referto numeri eccezionali e prestazioni di altissimo profilo in ogni competizione in cui è sceso in campo.

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Un momento magico che non si è affatto interrotto: anche sul prestigioso palcoscenico internazionale, Olise si sta confermando come una delle stelle più brillanti della nazionale francese durante l’attuale Coppa del Mondo (a eccezione dell’ultima gara col Paraguay, decisamente sotto tono). Parallelamente, il suo Bayern Monaco ha ritrovato la vetta del calcio tedesco. Sotto la sapiente guida tecnica di Vincent Kompany, i bavaresi hanno riconquistato il titolo in Bundesliga e completato un fantastico Double nazionale trionfando anche nella DFB-Pokal.

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Forte di questi straordinari successi, il club tedesco ha approcciato la sessione estiva con la ferma intenzione di mantenere intatta l’ossatura della squadra. Tuttavia, le prestazioni dominanti di Olise non sono passate inosservate, attirando inevitabilmente i radar dei più grandi top club europei.

Sirene di mercato e un contratto da rivedere

Le voci sul suo futuro a lungo termine continuano a crescere vertiginosamente. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il ventiquattrenne ha già informato la dirigenza bavarese della sua volontà: organizzare un summit ufficiale per discutere la permanenza, ma solo dopo la conclusione del Mondiale. Olise desidera comprendere a fondo la visione del club e quale ruolo centrale abbiano in mente per lui, prima di prendere decisioni definitive sul prossimo capitolo della sua carriera.

Il giocatore e il suo entourage si siederanno al tavolo per valutare con attenzione ogni opzione, alla luce di una crescita tecnica che ha ampiamente superato le aspettative iniziali. Il Bayern Monaco avrà la precedenza e sarà la prima società ad ascoltare le richieste del transalpino.

Nonostante la fiducia legata all’attuale contratto, la dirigenza tedesca è perfettamente consapevole che l’accordo firmato due anni fa non rispecchia più il reale status da fuoriclasse assoluto che Olise ha ormai raggiunto. Le pretendenti, intanto, restano in agguato: il Real Madrid osserva l’evolversi della situazione con grande interesse, così come il Paris Saint-Germain e diverse superpotenze della Premier League, pronte ad approfittare di un’eventuale rottura.