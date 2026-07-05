Stati Uniti, clamorosa decisione della FIFA che sospende la squalifica di Balogun: sarà disponibile contro il Belgio

Colpo di scena verso i quarti di finale dei Mondiali, la FIFA revoca la squalifica a Balogun: l’attaccante degli Stati Uniti giocherà contro il Belgio

Clamoroso sviluppo al Mondiale 2026 in vista dell’ottavo di finale tra Stati Uniti e Belgio. La FIFA ha deciso di sospendere la squalifica di Folarin Balogun, espulso durante il sedicesimo di finale contro la Bosnia per un intervento su Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo.

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L’attaccante di proprietà del Monaco sarà quindi regolarmente a disposizione del ct Mauricio Pochettino per la sfida contro il Belgio, in programma nella notte italiana. Una decisione inattesa, soprattutto perché il cartellino rosso era arrivato dopo revisione al VAR da parte dell’arbitro Raphael Claus.

Balogun Stati Uniti, cosa prevede l’articolo 27

La decisione della FIFA si basa sull’articolo 27 del codice disciplinare, che consente all’organo giudicante di sospendere in tutto o in parte l’esecuzione di una sanzione. Nel regolamento si legge che «l’organo giudiziario può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione di un provvedimento disciplinare. Se chi beneficia di una sanzione sospesa commette un’altra infrazione di natura e gravità simili durante il periodo di prova – si legge, infatti, ancora nel regolamento -, la sospensione sarà revocata dall’organo giudiziario e la sanzione sarà applicata senza pregiudizio per eventuali sanzioni aggiuntive imposte per la nuova infrazione».

In sostanza, il cartellino rosso resta, ma la squalifica viene sospesa con la condizionale. Balogun, già autore di 3 gol in questo Mondiale, potrà così collezionare una nuova presenza nella competizione.

Balogun Stati Uniti, la ricostruzione e il precedente Ronaldo

Secondo quanto riferito da The Athletic, la Commissione disciplinare della FIFA ha applicato una possibilità prevista dal regolamento, pur in assenza di un ricorso formale per cancellare la squalifica. Un precedente recente riguarda Cristiano Ronaldo, espulso nelle qualificazioni Mondiali contro l’Irlanda e squalificato per tre giornate, due delle quali comminate con la condizionale.

Balogun Stati Uniti, la reazione di Trump e il caso politico

La vicenda ha assunto anche contorni politici. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato su Truth la decisione della FIFA: «Grazie alla FIFA per aver fatto ciò che è giusto e aver rimediato ad una grande ingiustizia».

Secondo Talksport, Trump avrebbe chiamato personalmente il presidente FIFA Gianni Infantino per fare pressione sul caso Balogun. Una ricostruzione che la FIFA non ha confermato, rivendicando l’indipendenza della propria Commissione disciplinare. Il caso resta comunque destinato a far discutere, per la portata della decisione e per il momento delicatissimo del torneo.