Niklas Süle torna a sorpresa in campo dopo il ritiro: ripartirà dal SV Tiefenbach, scegliendo il calcio dilettantistico

A soli due mesi dall’addio al calcio professionistico, Niklas Süle ha sorpreso tutti: il richiamo del campo è stato troppo forte e il difensore tedesco ha deciso di rimettersi gli scarpini. Niente riflettori della Bundesliga, però. A 30 anni, l’ex Bayern e Dortmund ripartirà dalla Kreisliga, uno dei campionati dilettantistici tedeschi, vestendo la maglia del SV Tiefenbach, club del Baden‑Württemberg.

«Voglio il calcio vero, quello senza business»: il racconto di Süle

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Una scelta romantica, dettata solo dalla passione. Süle lo ha spiegato a Sky Sport DE, raccontando il desiderio di vivere il calcio da una prospettiva diversa: «Sono molto felice di poter finalmente vivere il calcio da una prospettiva completamente diversa: lì dove conta solo e unicamente lo sport in sé, e non il business o i soldi. Inoltre, al SV Tiefenbach giocano due dei miei migliori amici, uno dei quali è anche l’allenatore. Dopo 13 anni da professionista, poter scendere in campo con i miei amici e godermi appieno la gioia di questo sport meraviglioso è per me un regalo assoluto»

Un ritorno alle origini, lontano dalle pressioni e vicino alle persone che lo hanno accompagnato fuori dai grandi palcoscenici.

Una carriera piena di trofei

Il nuovo capitolo di Süle arriva dopo una carriera vissuta ai massimi livelli del calcio europeo. Dal Rot‑Weiß Walldorf all’Hoffenheim, passando per Bayern Monaco e Borussia Dortmund, il difensore ha costruito un palmarès impressionante:

5 Bundesliga

2 Coppe di Germania

4 Supercoppe tedesche

1 Champions League

1 Supercoppa UEFA

1 Mondiale per Club

Con la Nazionale tedesca (49 presenze, 1 gol) ha vinto la Confederations Cup 2017 e conquistato l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016.

Ora conta solo il divertimento

Süle apre così un capitolo completamente nuovo: niente pressioni, niente business, solo calcio puro. Un ritorno alle radici che racconta molto del suo rapporto con questo sport.