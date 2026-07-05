Gavi non ha dubbi su CR7: «E’ uno dei migliori giocatori della storia e può fare la differenza in qualsiasi momento»

Alla vigilia della sfida tra Spagna e Portogallo, in programma lunedì 6 luglio alle 21.00 ora italiana, Gavi ha concesso un’intervista a Mundo Deportivo. Il centrocampista della Roja ha analizzato la partita che attende la sua nazionale e si è soffermato anche su Cristiano Ronaldo, uno dei protagonisti più attesi del match. Le parole:

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SU CR7– «Cristiano Ronaldo un ostacolo per la sua nazionale? Lo sento sempre dire, ma da persone che non fanno parte della sua squadra, dai tifosi. Chi invece è nella sua squadra ha un immenso rispetto per lui. Ovviamente, Cristiano è uno dei migliori giocatori della storia e può fare la differenza in qualsiasi momento».

SUL PORTOGALLO – «Chiaramente sono l’avversario più ostico che abbiamo affrontato finora. Sono un’ottima squadra, con buoni giocatori. Però sappiamo quello che dobbiamo fare e lavoriamo tutti insieme per vincere questa partita»

SULLA PRESTAZIONE AL MONDIALE – «Sono un giocatore molto passionale in campo, gioco sempre al massimo per la mia squadra a volte anche entrando con decisione nei contrasti. Ci sono sempre persone a cui questo non piace e che si arrabbiano. Ho già detto un paio di volte che sono qui per aiutare la squadra. So che l’allenatore ha fiducia in me, l’ha sempre avuta. Questo è un Mondiale e i Mondiali si vincono quando si resta uniti nella buona e nella cattiva sorte. Abbiamo una rosa molto ampia, con molti buoni giocatori, e in qualsiasi momento ogni giocatore può farsi avanti e dare il suo contributo».