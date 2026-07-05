Anguissa verso il Besiktas? Italiano punta il centrocampista del Napoli: De Laurentiis fissa il prezzo, obiettivo cessioni per i partenopei

Il Napoli lavora sul mercato con una priorità chiara: alleggerire la rosa e ridurre il peso economico sul bilancio prima di affondare per nuovi acquisti. Massimiliano Allegri attende almeno un innesto per reparto, ma non si opporrà alla partenza di alcuni giocatori che nell’ultimo ciclo sono stati centrali.

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Tra questi c’è anche Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunese classe 1995, che avrebbe manifestato ancora una volta la volontà di lasciare gli azzurri. Il suo futuro è dunque uno dei dossier più caldi in casa Napoli, soprattutto perché il club vuole monetizzare da una cessione senza concedere sconti.

Anguissa Besiktas, Italiano prova il colpo dalla Serie A

Nelle ultime ore si è mosso il Besiktas di Vincenzo Italiano, intenzionato a pescare profili importanti dalla Serie A per costruire una squadra capace di competere con Galatasaray e Fenerbahce. Il club turco avrebbe già avviato un primo contatto con gli agenti di Anguissa, ma per entrare davvero nel vivo della trattativa servirà una proposta ufficiale al Napoli.

Il centrocampista rappresenterebbe un rinforzo di grande esperienza per il Besiktas: fisicità, capacità di inserimento, intensità e conoscenza del calcio di alto livello sono caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per il progetto di Italiano.

Anguissa Besiktas, la richiesta del Napoli

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la posizione di Aurelio De Laurentiis è molto chiara. Nonostante il contratto di Anguissa sia in scadenza il 30 giugno 2027, il presidente del Napoli non ha alcuna intenzione di aprire a una cessione a prezzo ridotto.

La valutazione fissata dal club azzurro è di almeno 15 milioni di euro cash. Chi vorrà acquistare Anguissa dovrà quindi presentare un’offerta concreta e immediata. Il Besiktas osserva e prepara le prossime mosse, ma il Napoli resta fermo sulla propria linea: nessuno sconto per uno dei centrocampisti più importanti della rosa.