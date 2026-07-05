Lucumi si sofferma sull’interesse di mercato della Juventus nei suoi confronti: «Ora sono al Mondiale, non è il momento di parlarne»

Jhon Lucumí sta vivendo un Mondiale da assoluto protagonista con la Colombia. Il centrale del Bologna ha giocato tutte le partite, restando fuori dagli undici titolari solo in una occasione, e si prepara ora alla sfida contro la Svizzera, che vale un posto nei quarti di finale contro una tra Argentina ed Egitto.

Nelle ultime ore, il centrale ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando anche del suo futuro e del momento che sta vivendo.

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PAROLE – «Siamo molto soddisfatti ma non è finita qui. Vogliamo andare avanti nella competizione. I tifosi creano un’atmosfera bellissima, sembra di giocare in casa ogni partita. Vogliamo regalare alla nostra gente tanta felicità.

Vincere il Mondiale? Inutile pensarci, dobbiamo concentrarci su una partita per volta. Interesse della Juve? Ora sono al Mondiale, non è il momento di toccare certe questioni. Quando tornerò in Italia parleremo di tutto»