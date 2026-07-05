Il talento giapponese Suzuki è tra i principali candidati per difendere la porta della Juventus nella prossima stagione

La Juventus continua a monitorare con grande attenzione il profilo di Zion Suzuki, uno dei giovani portieri più promettenti del panorama europeo. L’estremo difensore del Parma sta guadagnando posizioni nelle valutazioni della dirigenza bianconera, che lo considera una valida soluzione per il presente e soprattutto per il futuro.

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Classe 2002, Suzuki ha impressionato sia con la maglia del Parma nell’ultima stagione di Serie A sia con la nazionale giapponese. I suoi riflessi, la sicurezza nelle uscite, la personalità e la capacità di guidare il reparto difensivo hanno attirato l’interesse di numerosi club, confermando una crescita costante.

Il Parma, però, non ha intenzione di privarsi facilmente del proprio numero uno. La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una richiesta sostenuta dall’età del giocatore, dal contratto in scadenza nel 2029 e dal forte interesse proveniente anche dalla Premier League.

Pur restando sullo sfondo rispetto ad altri nomi più esperti, Suzuki rappresenta un investimento strategico e di prospettiva. La Juventus continua a seguirne gli sviluppi e, se le piste alternative dovessero complicarsi, il portiere giapponese potrebbe diventare il profilo ideale su cui costruire il futuro tra i pali bianconeri.