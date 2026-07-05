Il tecnico portoghese rilancia il francese Nkunku: anche Pulisic resta centrale nel progetto rossonero

Il futuro di Christopher Nkunku al Milan sembra aver preso una direzione completamente diversa rispetto a quanto ipotizzato fino a poche settimane fa. Dopo una stagione caratterizzata da prestazioni discontinue e da un rendimento al di sotto delle aspettative, l’attaccante francese era considerato uno dei principali candidati a lasciare il club durante il mercato estivo.

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L’arrivo in panchina di Ruben Amorim, però, ha cambiato gli scenari. Il nuovo allenatore rossonero considera Nkunku una pedina fondamentale per il suo sistema di gioco e lo immagina nel ruolo di trequartista, insieme a Christian Pulisic, alle spalle del nuovo centravanti Gonçalo Ramos. Una soluzione che potrebbe valorizzare al meglio le caratteristiche tecniche e offensive del francese.

Anche la posizione di Pulisic, finito recentemente al centro di alcune indiscrezioni di mercato, appare ormai definita. L’esterno statunitense è ritenuto un elemento imprescindibile per il futuro del club e non rientra nei piani di una possibile cessione.

La volontà della proprietà, guidata da Gerry Cardinale, è infatti quella di costruire il nuovo corso del Milan attorno ai suoi giocatori più rappresentativi. Con Amorim al timone, Nkunku, Pulisic e Gonçalo Ramos sono destinati a diventare i punti di riferimento del progetto tecnico rossonero.