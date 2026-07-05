L’intesa è a un passo: Gasperini considera Paulo Dybala centrale nel progetto giallorosso della prossima stagione

Il futuro di Paulo Dybala sembra essere sempre più legato alla Roma. Il rinnovo di contratto è ormai nelle fasi finali e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. L’attaccante argentino è pronto a proseguire la sua avventura in giallorosso, aprendo un nuovo capitolo della sua esperienza nella Capitale.

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L’accordo tra le parti è ormai vicino alla definizione. Il nuovo contratto dovrebbe prevedere un prolungamento di un anno, con un’opzione unilaterale a favore del club per estendere ulteriormente il rapporto di un’altra stagione. Restano da sistemare soltanto alcuni dettagli relativi ai bonus, agli ultimi aspetti contrattuali e all’adeguamento economico richiesto dalla Joya.

La trattativa ha vissuto alcuni momenti di riflessione. Dopo aver ricevuto la proposta della società, Dybala si è preso qualche giorno in Argentina, insieme alla famiglia, per valutare soprattutto la durata dell’accordo, inizialmente ritenuta inferiore alle sue aspettative. Nonostante ciò, la volontà di restare alla Roma non è mai venuta meno.

Un ruolo determinante lo ha avuto anche Gian Piero Gasperini, che considera il fantasista argentino una delle colonne portanti del nuovo progetto tecnico. La fiducia dell’allenatore ha convinto definitivamente Dybala, atteso nella Capitale tra pochi giorni con l’obiettivo di trovare il rinnovo già definito e dover soltanto apporre la firma sul nuovo contratto.