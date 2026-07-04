Moviola Paraguay Francia: gli episodi dubbi del match diretto da Ilgiz Tantashev

Moviola Paraguay Francia: gli episodi dubbi del match, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026

Moviola Paraguay Francia: gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro Ilgiz Tantashev, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

PRIMO TEMPO

Al 7′ un blocco porta Koné a stare per terra qualche secondo, l’arbitro non interrompe il gioco. Contatti e spinte su un pallone vagante in area Paraguay tra Gustavo Gomez e Rabiot, il milanista finisce a terra senza che ci siano gli estremi per un intervento arbitrale. Primo ammonito del match è Barcola che al 19′ prende con la punta dello scarpino Caceres, veloce in una sterzata verso l’interno: il giocatore del Paraguay non disdegna un certo effetto scenico… Al 33′ protesta Saliba per il fallo accordatogli su Enciso, lo accusa di avere simulato. Polemico Maignan che si sente ostacolato da Velazquez al rinvio. Gli animi si accendono presto, con Mbappé che reagisce a una trattenuta iterata da Cubas, si crea un principio di rissa, poi i due li si vede anche sorridere, il che non toglie che il sudamericano meritasse un cartellino. Schiaffo di Galarza sul braccio di Mbappé in corsa, Kylian resta a terra, l’arbitro ben posizionato non dice nulla. Recupero con i canonici 3 minuti. Si va al riposo, finora un match spigoloso che l’arbitro uzbeko non ha diretto applicando sempre lo stesso metro e ha lasciato correre abbastanza: 10 i falli finora fischiati.

SECONDO TEMPO

Tantashev non vede un controllo di braccio per Mbappé lanciato a rete da un rinvio di Maignan, un errore abbastanza grave se non avesse rimediato la difesa del Paraguay. Molto strana la regola del vantaggio data per un fallo di Cubas su Doue al limite, il giocatore sudamericano è piuttosto impunito nei suoi interventi. A metà ripresa, dribbling a ripetizione ancora del subentrato Doue, Diego Gomes lo colpisce alla gamba senza toccare il pallone, logico che l’arbitro venga richiamato al monitor, non ci dovrebbero essere dubbi, il rigore è assolutamente netto. I giocatori del Paraguay cercano di rinviare l’esecuzione andando a disturbare, non basta per evitare la trasformazione di Mbappé. Ennesimo fallaccio di Cubas su Rabiot che resta a terra, ancora nuovamente perdonato il centrocampista sudamericano, una situazione che sta assumendo tratti paradossali. Mbappé commette fallo e Caceres si vendica con una tacchettata, viene considerato tutto lecito.