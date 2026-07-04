Il Como non molla Chalobah, nuova offerta al Chelsea: rilancio da 30 milioni più bonus per convincere i Blues. La strategia

Il Como è pronto a tornare alla carica per Trevoh Chalobah. Secondo quanto riferito da Valentina Mariani di Sky Sport, tra lunedì 6 e martedì 7 luglio il club biancoblù presenterà al Chelsea una nuova offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus per provare a chiudere l’operazione.

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La squadra di Cesc Fabregas si era già mossa nei giorni scorsi per il difensore inglese, mettendo sul tavolo una proposta da 28 milioni più 2 di bonus. Il Chelsea, però, ha respinto l’offerta, restando fermo alla propria valutazione da 35 milioni di euro.

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Chalobah Como, l’Inter resta alla finestra

Il Como vuole anticipare la concorrenza e continua a lavorare con decisione sul centrale classe 1999, considerato un profilo ideale per alzare il livello del reparto arretrato. La nuova proposta si avvicina sensibilmente alle richieste del Chelsea e potrebbe rappresentare un passaggio chiave nella trattativa.

Sul futuro di Chalobah, però, resta da monitorare anche l’Inter. I nerazzurri seguono il giocatore e stanno valutando se presentare una prima offerta ufficiale ai Blues. Il gradimento per il difensore c’è, ma al momento il Como sembra essersi mosso con maggiore concretezza.

Chalobah Como, la stagione del difensore inglese

Trevoh Chalobah arriva da una stagione importante con la maglia del Chelsea. Tra campionato e coppe, il centrale inglese ha raccolto 47 presenze e segnato 3 gol, confermandosi un elemento affidabile e prezioso anche sui calci piazzati.

Le sue prestazioni con i Blues gli sono valse anche la convocazione con l’Inghilterra al Mondiale. Finora Chalobah non ha ancora debuttato nella competizione, ma Thomas Tuchel lo considera una soluzione utile per solidità difensiva, fisicità e pericolosità nell’area avversaria.

Chalobah Como, il Mondiale dell’Inghilterra

L’Inghilterra punta a vincere il Mondiale dopo le due finali europee perse contro Italia nel 2021 e Spagna nel 2024. La nazionale di Kane vuole lasciarsi alle spalle l’etichetta degli «eterni secondi» e proseguire il proprio cammino.

Dopo la vittoria per 4-2 contro la Croazia, il pareggio con il Ghana e il successo per 2-0 contro Panama, gli inglesi hanno superato il Congo ai sedicesimi grazie alla doppietta di Kane. Agli ottavi affronteranno il Messico all’Estadio Azteca.