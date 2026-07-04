Liberali verso il Como, Ludi conferma: «Siamo abbastanza avanti». Poi risponde su Chalobah

Il direttore sportivo del Como, Carloalberto Ludi, ha risposto ad alcune domande legate al mercato dei lariani soffermandosi su Liberali e Chalobah

Il Como continua a muoversi con decisione sul mercato e uno dei nomi più caldi resta quello di Mattia Liberali. A parlarne è stato il direttore sportivo Carloalberto Ludi, ospite all’evento United for Meyer, dove ha fatto il punto sulle strategie del club e sulle prossime mosse in vista della nuova stagione.

Il dirigente lariano ha confermato lo stato avanzato della trattativa per il giovane talento italiano, individuato come profilo ideale per il progetto tecnico di Cesc Fabregas. Queste le sue parole davanti ai cronisti presenti:

«Per Liberali siamo abbastanza avanti. Lo vogliamo firmare, è un talento italiano e lo abbiamo preso perché è forte e crediamo che sia ideale per il sistema di gioco di Cesc».

Come emerso nelle ultime ore, Liberali dovrebbe firmare con il Como un contratto da un milione netto più bonus per 5 anni, confermando la forte volontà del club di investire su uno dei profili più interessanti del panorama italiano.

Como mercato, l’orgoglio di Ludi per il progetto

Ludi si è poi soffermato sulla crescita del Como, diventato un club sempre più attrattivo anche per giocatori e figure tecniche di primo piano. Il direttore sportivo ha sottolineato il valore della permanenza di Fabregas e la scelta di talenti come Nico Paz e Liberali.

«Como così appetibile? Motivo di grandissimo orgoglio, non banale che uno come Fabregas voglia restare, è uno dei più forti al mondo. Lo stesso posso dire di Nico Paz, come che Liberali ci scelga, è una direzione in cui lavoriamo da anni ormai. Oggi ce lo restituiscono praticamente.

Pronti per la Champions? Non lo siamo, lo saremo, ci rimboccheremo le maniche per esserlo. Siamo anche oltre le più rosee aspettative, ci adeguiamo e saremo pronti, la Champions è un’opportunità e vogliamo godercela fino in fondo. In Serie A sarà ancora più sfidante dell’anno scorso, vogliamo farci trovare pronti».

Chalobah Como, Ludi non si sbilancia

Tra i temi affrontati anche quello legato a Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea accostato al Como nelle ultime settimane. Ludi ha evitato di parlare apertamente di trattativa, limitandosi però a riconoscere il valore del giocatore.

«Settimana importante per Chalobah e rilancio in vista? È molto forte, posso dire questo, non c’è trattativa, non c’è negoziazione, non posso dire di più. È sicuramente un giocatore interessante.

Palestra al Chelsea e non all’Inter? Penso che la Premier League dal punto di vista finanziario e progettuale sia avanti a tutti, ma l’Italia comunque nelle difficoltà trova soluzioni interessanti come vediamo. Attraverso il lavoro torneremo, come sempre».

Il Como prosegue dunque il proprio lavoro tra giovani di prospettiva, ambizioni europee e possibili colpi internazionali. La pista Liberali è sempre più concreta, mentre su Chalobah il club resta prudente ma attento.