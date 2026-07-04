Mahrez lascia l’Al-Ahli: ufficiale l’addio dopo tre stagioni

Mahrez saluta l’Al-Ahli, finisce l’avventura in Arabia Saudita per l’ex Manchester City: il comunicato ufficiale del club

Si chiude ufficialmente l’esperienza di Riyad Mahrez con la maglia dell’Al-Ahli. Il club saudita ha annunciato l’addio dell’esterno algerino attraverso un comunicato ufficiale, salutando uno dei giocatori più rappresentativi degli ultimi anni.

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Arrivato dal Manchester City nell’estate del 2023, Mahrez ha vissuto tre stagioni da protagonista con l’Al-Ahli, lasciando un segno importante sia in termini di rendimento individuale sia per i successi conquistati dalla squadra. In totale, l’ex City ha raccolto 122 presenze in tutte le competizioni, con 37 gol e 46 assist.

Mahrez Al-Ahli, il comunicato ufficiale del club

Questo il messaggio pubblicato dall’Al-Ahli per salutare Riyad Mahrez:

«L’Al Ahli annuncia la partenza della stella algerina Riyad Mahrez, al termine di un capitolo indimenticabile iniziato con il suo arrivo dal Manchester City nell’estate del 2023. Durante le sue tre stagioni con l’Al Ahli, Mahrez ha collezionato 122 presenze in tutte le competizioni, segnando 37 gol e fornendo 46 assist, affermandosi come uno dei giocatori più influenti del club in questo periodo. Mahrez ha svolto un ruolo importante in diversi successi dell’Al Ahli, in particolare:

Titoli AFC Champions League Elite nel 2024-2025 e 2025-2026.

Supercoppa saudita nel 2025.

Il contributo di Riyad Mahrez con la maglia dell’Al Ahli sarà sempre ricordato con orgoglio e gratitudine. L’Al Ahli gli augura un continuo successo e il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera calcistica».

Per Mahrez si apre ora un nuovo capitolo della carriera, dopo un percorso ricco di numeri, trofei e centralità tecnica in Arabia Saudita.