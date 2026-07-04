Mercato Monza, Juric cerca un portiere esperto e pensa a Montipò: idea Okoli per la difesa. Le mosse dei brianzoli per il prossimo anno

Il Monza lavora sul mercato con l’obiettivo di costruire una rosa adatta alle idee di Ivan Juric. Una delle priorità riguarda il ruolo di portiere, reparto nel quale il club brianzolo vuole inserire un profilo affidabile e già pronto.

Il nome da seguire è quello di Lorenzo Montipò, estremo difensore in uscita dall’Hellas Verona. Il classe 1996, originario di Novara, conosce bene la Serie A e ha già lavorato con Juric durante l’esperienza del tecnico a Verona. Un dettaglio non secondario, perché potrebbe favorire l’eventuale inserimento nel progetto biancorosso.

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Lunedì Montipò incontrerà il proprio agente per valutare le proposte arrivate e capire quale possa essere la soluzione migliore per il futuro.

Monza, idea Okoli per rinforzare la difesa

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Monza guarda anche alla difesa e valuta il possibile ritorno in Italia di Caleb Okoli. Il centrale classe 2001 è reduce dall’esperienza inglese con il Leicester, club con cui ha ancora 3 anni di contratto.