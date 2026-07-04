Stones l’occasione a parametro zero per l’Inter: Chalobah resta caro, spunta l’alternativa inglese

L’obiettivo dell’Inter in questa sessione estiva di mercato è quello di comprare due difensori: John Stones torna a proporsi ai nerazzurri

L’Inter lavora su più tavoli per completare la nuova difesa. Dopo aver indirizzato l’operazione Khalaili per sostituire il partente Denzel Dumfries, il club nerazzurro ha iniziato a concentrarsi anche sul reparto arretrato, destinato a cambiare volto dopo gli addii di Acerbi, De Vrij e Darmian.

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Il riscatto di Akanji dal Manchester City ha rappresentato un primo passaggio importante, mentre per il momento sono state respinte le avances arrivate per Bastoni e Bisseck. La sensazione, però, è che dal mercato arriveranno almeno due rinforzi per completare il reparto a disposizione di Cristian Chivu.

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Stones Inter, la pista Chalobah resta complicata

Uno dei nomi seguiti con maggiore attenzione resta Trevoh Chalobah, centrale inglese di proprietà del Chelsea. L’Inter è in corsa, ma deve fare i conti con la concorrenza del Como, pronto a rilanciare dopo aver già superato i nerazzurri nella corsa a Nico Paz.

Il club londinese valuta Chalobah tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il Como prepara una nuova offerta da 30 milioni più 5 di bonus, mentre l’Inter non ha ancora formalizzato una vera proposta. Dalla parte nerazzurra ci sarebbe il gradimento del giocatore, ma le cifre rendono l’operazione complessa.

Stones Inter, offerto il difensore ex Manchester City

Proprio per questo l’Inter valuta anche piste alternative. Come riportato da Matteo Moretto, ai dirigenti nerazzurri sarebbe stato nuovamente offerto John Stones, centrale inglese classe 1994 reduce dall’esperienza al Manchester City.

Il difensore è attualmente svincolato e cerca un club competitivo, impegnato in Champions League e in grado di lottare per trofei. Una situazione che ricorda, per certi versi, l’operazione Akanji, arrivato proprio dal club inglese.

Stones Inter, nodo ingaggio e decisione dopo il Mondiale

Il tema principale riguarda l’ingaggio. Stones percepiva cifre molto alte a Manchester, ma per la sua nuova avventura sarebbe disposto a trattare su basi inferiori rispetto ai circa 10 milioni guadagnati finora. La richiesta sarebbe quella di un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

Restano però dubbi legati alla sua tenuta fisica, dopo una stagione condizionata da diversi infortuni muscolari. Anche per questo l’Inter, così come Juventus e Napoli, non ha ancora affondato il colpo. Il futuro di Stones verrà deciso soltanto dopo il Mondiale, con il difensore concentrato sull’Inghilterra.