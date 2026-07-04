Luce in fondo al tunnel per Wesley: recupero lampo per il brasiliano dopo l’infortunio, ecco quando lo ritroverà Gasperini

Wesley si è reso protagonista di un vero e proprio recupero lampo dall’infortunio pre Mondiale. Quando tornerà in campo con la Roma

Il conto alla rovescia sta per esaurirsi in casa Roma. Manca ormai pochissimo all’inizio ufficiale del ritiro estivo giallorosso, un momento cruciale per tracciare le linee guida della nuova stagione. Tra i corridoi di Trigoria l’atmosfera è densa di aspettative, soprattutto grazie alle ottime notizie che arrivano direttamente dall’infermeria. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club capitolino si appresta infatti a riabbracciare Wesley, l’esterno che purtroppo ha visto sfumare la grande opportunità di partecipare ai Mondiali a causa di un pesante e sfortunato stop fisico.

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Il raduno al Fulvio Bernardini e la nuova era Gasperini

La data ufficiale da cerchiare in rosso sul calendario è il prossimo 13 luglio. Quel giorno, la Roma si ritroverà ufficialmente presso il centro sportivo Fulvio Bernardini per dare il via ufficiale alla prima fase della preparazione atletica.

Sarà il primo, fondamentale mattone della stagione per il tecnico Gian Piero Gasperini, pronto ad accogliere e valutare da vicino il primo blocco del gruppo squadra. In questa fase iniziale, l’allenatore giallorosso lavorerà intensamente con tutti i calciatori che non sono stati impegnati nella rassegna iridata oltreoceano, potendo così impostare con la necessaria calma i propri esigenti concetti tattici e i carichi di lavoro atletici.

Wesley brucia le tappe: il programma speciale per il rientro

Tra i primissimi calciatori a varcare i cancelli di Trigoria ci sarà proprio Wesley. Il giocatore ha vissuto un’estate complessa dal punto di vista emotivo: una severa lesione muscolare gli ha impedito di partecipare al Mondiale, costringendolo a rinunciare alla convocazione proprio a un passo dal debutto. Tuttavia, l’esterno non si è lasciato abbattere e ha sfruttato il periodo estivo per accelerare i tempi.

Il brasiliano ha infatti seguito meticolosamente un programma di recupero specifico, lavorando duramente e senza mai interrompere le sessioni di fisioterapia e potenziamento, anche durante le settimane di vacanza concesse al resto della rosa. Questo percorso intenso è stato affrontato con un unico grande obiettivo: mettersi alle spalle il tempo perduto e farsi trovare subito pronto per la nuova avventura nella Capitale.

I tempi di rientro: Gasperini intravede il traguardo

Ad oggi, i segnali che filtrano dall’ambiente giallorosso sono estremamente incoraggianti. Le risposte del fisico di Wesley ai carichi di lavoro personalizzati sono ottime e il processo di guarigione della lesione procede secondo i programmi stabiliti dallo staff medico.

L’obiettivo ormai dichiarato del calciatore è quello di bruciare le tappe per rimettersi completamente a disposizione di Gasperini nel giro di poche settimane. Per la Roma si tratterà del primo vero “rinforzo” stagionale, un profilo di spinta e qualità che potrebbe rivelarsi un’arma tattica fondamentale nello scacchiere del nuovo allenatore.