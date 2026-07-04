Inao Oulaï, talento 2006 della Costa d’Avorio: perché la Fiorentina lo ha messo nel mirino. I dettagli

La Costa d’Avorio si è fermata ai sedicesimi contro la Norvegia di Haaland, ma non sempre serve arrivare in fondo per lasciare un segno. Tra gli Elefanti, infatti, una storia ha attirato l’attenzione di diversi club europei: quella di Christ Ravynel Inao Oulaï, centrocampista classe 2006 del Trabzonspor, uno dei profili più interessanti messi in mostra dalla nazionale ivoriana. Tra le società che si sono mosse c’è anche la Fiorentina, pronta a inserirsi nella corsa nonostante la concorrenza.

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Il prezzo del talento

Il Trabzonspor ha fissato la valutazione: 23‑25 milioni di euro. Una cifra importante, ma coerente con la crescita di un ragazzo che ha già mostrato:

personalità,

qualità tecnica,

maturità tattica non comune per la sua età.

La Fiorentina vuole costruire una squadra competitiva per Fabio Grosso, e Oulaï rientra perfettamente nella categoria dei giocatori che possono essere un investimento per il presente e soprattutto per il futuro.

La storia di Oulai: dai campi di terra rossa all’Europa

Nato il 6 aprile 2006 a Yopougon, Oulaï è l’ultimo di undici figli e ha conosciuto il calcio per strada, a piedi nudi, sulla terra. Il talento emerge presto e lo porta alla JMG Academy di Abidjan, la scuola fondata da Jean‑Marc Guillou che ha formato campioni come Gervinho e Yaya Touré.

Proprio Touré è il suo modello: per questo Oulaï ha scelto il numero 42 al Trabzonspor. Alla JMG Academy l’allenamento è particolare e durissimo: si gioca a piedi nudi, gli scarpini si conquistano solo dimostrando pieno controllo del pallone. Oulaï supera ogni tappa e arriva in Europa.

L’arrivo nel calcio europeo

Il primo club a puntare su di lui è il Bastia, dove colleziona:

16 presenze ,

, 1 gol in Ligue 2.

Nell’estate successiva il Trabzonspor investe sul suo talento e lo blinda fino al 2030. In Turchia l’impatto è immediato:

25 presenze ,

, 2 gol ,

, 4 assist, oltre al contributo nella vittoria della Coppa di Turchia. Numeri che confermano un profilo già pronto per palcoscenici più grandi.

Un dettaglio da limare

Se c’è un aspetto su cui può crescere, è la gestione dell’aggressività:

8 ammonizioni al Bastia,

al Bastia, 11 nella stagione turca. Segnale di un centrocampista che non si tira indietro nei duelli, ma che deve migliorare nella pulizia dei contrasti.

La Fiorentina entra nella corsa

Dopo gli arrivi di Thorstvedt e Koleosho, la Fiorentina valuta anche Oulaï per rinforzare la rosa. Il prezzo è alto, ma il talento è di quelli destinati a muovere il mercato estivo. I viola osservano, studiano la fattibilità e provano a inserirsi: Oulaï è uno dei nomi più caldi della sessione.