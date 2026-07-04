Prestito approvato dalla Roma: il Genoa di De Rossi adesso accelera per Dovbyk, ecco tutti gli aggiornamenti

Il Genoa è al lavoro per consegnare a Daniele De Rossi un rinforzo di peso in attacco. Il nome in cima alla lista resta Artem Dovbyk, profilo su cui la dirigenza rossoblù sta avanzando con decisione.

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Pressing di De Rossi, apertura della Roma

Come anticipato nei giorni scorsi, la Roma ha aperto alla formula del prestito, e anche l’attaccante ucraino si sta gradualmente convincendo. Decisivo il ruolo di De Rossi, che lo ha già allenato durante la sua esperienza giallorossa e sta spingendo personalmente per portarlo a Genova.

Una stagione complicata alle spalle

Dovbyk arriva da un’annata segnata dagli infortuni:

prima uno stiramento ,

, poi un nuovo problema alla coscia,

due stop che lo hanno costretto a saltare 34 partite tra campionato e coppe. Un vero calvario, vissuto mentre la Roma conquistava la qualificazione in Champions League senza poter contare su di lui. Il futuro: perché il Genoa è la soluzione

Restare a Roma appare difficile:

lo spazio è ridotto,

il feeling con Gasperini non è mai sbocciato,

non è mai sbocciato, le gerarchie sono chiare: prima Malen, poi gli altri.

In questo scenario, l’ex Girona rischia di scivolare ai margini del progetto giallorosso. La chiamata del Genoa rappresenta quindi l’occasione ideale per riscattarsi, ritrovare continuità e rilanciarsi dopo un anno complicato.