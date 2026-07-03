Valverde, lo sfogo dopo l’eliminazione dal Mondiale con l’Uruguay: «Mi faccio carico del fallimento»

Il centrocampista e capitano dell’Uruguay, Federico Valverda, ha voluto mandare un messaggio dopo l’uscita dal Mondiale 2026

L’eliminazione dell’Uruguay ai gironi del Mondiale 2026 continua a pesare su Federico Valverde. Il centrocampista del Real Madrid, capitano e punto di riferimento della Celeste, ha affidato a Instagram un lungo messaggio per raccontare il proprio dolore dopo l’uscita di scena della sua Nazionale, arrivata al termine di un percorso deludente e culminata con la sconfitta di misura contro la Spagna.

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Il Flaco ha ammesso di aver avuto bisogno di diversi giorni per iniziare a metabolizzare quanto accaduto, collegando questa delusione anche alla ferita ancora aperta del Mondiale in Qatar. Queste le sue parole:

«Sono passati diversi giorni dall’eliminazione e solo ora riesco a iniziare a elaborare tutto quello che ho vissuto, anche se so che c’è una parte di me che, probabilmente, non riuscirà mai a superare un’altra eliminazione al primo turno, come quella che ho subito al Mondiale in Qatar. Quella spina è ancora conficcata dentro».

Valverde Uruguay, le scuse ai tifosi della Celeste

Nel suo messaggio, Valverde ha voluto metterci la faccia davanti ai tifosi dell’Uruguay, assumendosi la responsabilità per un’eliminazione pesante e inattesa. Il centrocampista ha sottolineato l’orgoglio di rappresentare il proprio Paese, ma anche la delusione per non essere riuscito a evitare un nuovo fallimento mondiale.

Il giocatore del Real Madrid ha scritto:

«Sento una responsabilità enorme per il mio Paese. È un orgoglio che mi riempie l’anima. Ho fatto tutto ciò che era in mio potere: mi sono preparato fisicamente ed emotivamente e ho cercato di non ripetere quello che era successo, lavorando sodo durante tutta la stagione. Ma, evidentemente, non è bastato. Accetto la sconfitta. Mi assumo la totale responsabilità di non aver potuto compiere il mio dovere verso la nazionale e verso di voi».

Parole forti, che confermano il senso di responsabilità di Valverde in un momento particolarmente complicato per la Celeste.

Valverde Uruguay, la promessa dopo il fallimento

Da capitano e leader tecnico dell’Uruguay, Valverde ha scelto una linea chiara: nessuna fuga dalle responsabilità e nessuna intenzione di fare un passo indietro. Il centrocampista ha riconosciuto di non essere stato all’altezza, ma ha ribadito con forza la volontà di continuare a rappresentare la propria Nazionale.

In chiusura, Valverde ha lanciato una promessa ai tifosi uruguaiani:

«Mi faccio carico del fallimento e so che non sono stato all’altezza. Ma per nessun motivo al mondo rinuncerò a rappresentare il mio Paese, a costo della vita. Non so come né quando, ma vi giuro sulla mia vita che non lascerò questa nazionale senza averla portata sul tetto del mondo».

Un messaggio di dolore, responsabilità e ambizione, con cui Federico Valverde ha provato a trasformare la delusione del Mondiale 2026 in un punto di ripartenza per il futuro dell’Uruguay.