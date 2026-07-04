Bianconeri al lavoro sotto traccia: Goretzka idea per il centrocampo, Suzuki nuova pista per il ruolo di portiere



La Juventus non ha ancora acceso il mercato, ma si muove con costanza dietro le quinte. Il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali sta cercando di conciliare esigenze economiche e richieste tecniche di Luciano Spalletti, che vuole una squadra competitiva e più fisica in mezzo al campo.

Priorità: centravanti e portiere

Le urgenze restano due:

un centravanti (la distanza con Kolo Muani persiste),

(la distanza con persiste), un portiere bravo con i piedi per impostare da dietro.

Ma Spalletti ha chiesto anche uno-due rinforzi di personalità e fisicità a centrocampo.

Goretzka, contatti riattivati

In quest’ottica è tornato d’attualità il nome di Leon Goretzka. Il suo contratto con il Bayern Monaco è scaduto il 30 giugno 2026, rendendolo oggi uno svincolato di lusso. Finora il tedesco aveva messo al centro il Mondiale con la Germania, ma l’eliminazione contro il Paraguay ha riaperto il dossier futuro.

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Secondo Sky Sport, la Juventus ha riattivato i contatti con l’entourage del classe 1995, già sondato dalla precedente dirigenza. Carnevali vuole capire:

richieste economiche,

fattibilità dell’operazione,

disponibilità del giocatore a firmare senza Champions League.

Goretzka era stato a lungo un obiettivo del Milan e una richiesta esplicita di Allegri, ma i rossoneri si sono sfilati dopo la rivoluzione estiva. Oggi potrebbe essere un nome anche per il Napoli.

Le cifre restano alte:

contratto triennale da 7 milioni netti a stagione,

da a stagione, 10 milioni di bonus alla firma. Parametri che la Juve, ad esempio, non ha voluto concedere a Vlahovic.

Portiere: Vicario in vantaggio, ma spunta Suzuki

Parallelamente, la Juventus cerca il nuovo numero uno. I nomi in cima alla lista sono:

Guglielmo Vicario – al momento favorito;

– al momento favorito; Emiliano Martínez – pista complessa ma viva.

Nelle ultime ore è emerso anche Zion Suzuki del Parma, protagonista di un ottimo Mondiale con il Giappone e autore di due stagioni convincenti in Emilia.

Il giapponese piace anche in Premier:

Aston Villa ,

, Leeds, che lo considera prima scelta.

Secondo il Corriere dello Sport, la Juve potrebbe valutare Suzuki solo se non riuscisse ad arrivare a Vicario o Martínez. I rapporti con il Parma — guidato dall’ex bianconero Federico Cherubini — sono ottimi, come dimostra il recente trasferimento di Daffara.