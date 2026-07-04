Venezia, doppio colpo in arrivo: Rrahmani atteso lunedì per le visite, martedì sarà il turno di Ale Gomes

Il Venezia continua a costruire la squadra per la prossima stagione in Serie A, dopo la promozione ottenuta vincendo il campionato di B. Il club lagunare procede spedito sul mercato e nelle ultime ore ha definito due operazioni importanti.

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Rrahmani, accordo chiuso: visite mediche lunedì

Come anticipato, Venezia e Sparta Praga hanno raggiunto l’accordo per Albion Rrahmani, che sarà il nuovo centravanti della squadra. Il classe 2000 è atteso lunedì 6 luglio per i test fisici e le visite mediche. Lo riporta Di Marzio.

La sua stagione è stata positiva:

9 gol

2 assist

29 presenze in campionato A cui si aggiungono 1 gol e 1 assist nelle 7 gare di Conference League. Numeri che confermano la crescita del kosovaro e la sua capacità di incidere in area di rigore.

Ale Gomes in arrivo: visite martedì

Non solo attacco: martedì arriverà in Italia anche Ale Gomes, difensore classe 2008 proveniente dal Real Saragozza. Il giovane talento ha già collezionato 23 presenze nella scorsa stagione con il club spagnolo, mostrando personalità e margini di crescita notevoli.

Venezia sempre più attivo

La società lagunare continua a muoversi con decisione, alternando colpi d’esperienza e investimenti sui giovani. Rrahmani e Gomes rappresentano due tasselli chiave per una rosa che vuole essere competitiva sin da subito in Serie A.