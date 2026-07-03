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Calciomercato

Il Napoli alza il muro per Vergara: no alle offerte e primi passi per il rinnovo di contratto. Dietro le quinte della trattativa

mauro.pioli

Published

1 ora ago

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Vergara Milan

No alle offerte, il Napoli blinda Antonio Vergara: avviati i contatti per il rinnovo di contratto del fantasista. Cosa sta succedendo

Il Napoli guarda al futuro e inizia a blindare i suoi gioielli più preziosi in vista delle prossime stagioni. Secondo Gianluca Di Marzio, la società partenopea ha infatti avviato i primi, concreti contatti per il rinnovo di contratto di Antonio Vergara, giovane talento che sta scalando rapidamente le gerarchie e raccogliendo consensi unanimi all’interno dell’ambiente azzurro. La mossa della dirigenza campana non è affatto casuale, ma risponde a una precisa strategia di valorizzazione e protezione del proprio patrimonio tecnico, volta a spegnere sul nascere le crescenti sirene di mercato.

Nelle ultime settimane, il nome di Vergara è finito prepotentemente sul taccuino di numerosi osservatori internazionali. Il rendimento costante del calciatore ha attirato le attenzioni di diverse società di prima fascia, sia nel panorama della Serie A sia nei principali campionati europei, specialmente in Premier League e Bundesliga. Il club azzurro e l’entourage del centrocampista hanno rifiutato tutte le offerte ricevute, rispedendo al mittente proposte che erano state definite calcisticamente e finanziariamente importanti. Un segnale forte, che testimonia la totale sintonia tra il giocatore e la società: la volontà comune è quella di proseguire insieme un percorso di crescita.

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L’obiettivo strategico della dirigenza: blindare Vergara oltre il 2030

Attualmente, il centrocampista è legato ai partenopei da un vincolo pluriennale valido fino al 2030. Nonostante la scadenza sia ancora decisamente lontana nel tempo e garantisca un’ottima serenità societaria, l’obiettivo azzurro è quello di blindarlo ulteriormente. L’adeguamento dell’accordo economico e l’eventuale prolungamento temporale servono a certificare lo status del calciatore all’interno del progetto della prima squadra, allontanando in maniera definitiva qualsiasi tipo di tentazione futura o di inserimento da parte delle dirette concorrenti.

La dirigenza vuole fare del ragazzo un punto di riferimento per il centrocampo dei prossimi anni, premiando la sua crescita esponenziale e la sua grande professionalità dimostrata sul terreno di gioco. Per questa ragione, i discorsi per il rinnovo sono già iniziati ed entrano ufficialmente nel vivo.

Le prossime tappe dell’accordo

I primi incontri esplorativi tra il direttore sportivo Manna e gli agenti del ragazzo hanno gettato basi solide per il raggiungimento della fumata bianca. Si lavora principalmente sul ritocco dell’ingaggio percepito e sull’inserimento di eventuali bonus legati alle prestazioni individuali e agli obiettivi di squadra.

Questo imminente adeguamento contrattuale rappresenta un tassello fondamentale per la programmazione sportiva a lungo termine. In un mercato calcistico sempre più competitivo, muoversi d’anticipo per proteggere i propri giovani talenti è diventata una necessità vitale per rimanere ai vertici. I tifosi del Napoli possono guardare al futuro con ottimismo: il domani di Antonio Vergara sarà ancora colorato d’azzurro.

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