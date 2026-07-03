Calciomercato Atalanta: accordo per Gaetano! Cosa è successo nell’incontro col Cagliari e cosa manca per la fumata bianca finale

Calciomercato Atalanta: Gianluca Gaetano è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Dea. Come è andato l’incontro col Cagliari

L’Atalanta accelera vistosamente sul fronte delle trattative in entrata, preparando un innesto di grande spessore per il proprio centrocampo. Come riferito da Gianluca Di Marzio, Gianluca Gaetano è ormai a un passo dal trasferimento a Bergamo, una destinazione ideale che potrebbe consacrarlo definitivamente nel panorama calcistico italiano ed europeo. Il vertice di mercato andato in scena nelle scorse ore ha prodotto la fumata bianca tanto attesa: l’entourage del calciatore e i vertici societari bergamaschi hanno infatti trovato un accordo totale sull’ingaggio.

Al momento, le diplomazie sono al lavoro per sistemare gli ultimi aspetti burocratici e le minime distanze economiche tra i due club coinvolti nella trattativa. L’operazione non sembra comunque in discussione e la giornata odierna ha rappresentato lo snodo cruciale per definire il futuro del ragazzo alla corte nerazzurra.

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La strategia di Giuntoli per sostituire Ederson

L’investimento sul talento classe 2000 risponde a una precisa strategia di rimodulazione dell’organico a disposizione dello staff tecnico. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è mosso con grande tempismo per individuare un profilo di qualità capace di colmare il pesante vuoto lasciato a centrocampo da Ederson, la cui cessione eccellente andrà a finanziare gran parte delle manovre estive della Dea.

Il forte mediano brasiliano, autentico pilastro delle passate stagioni orobiche, è infatti ormai diretto al Manchester United, pronto a misurarsi con il palcoscenico della Premier League. La scelta di virare con decisione su Gaetano dimostra la ferma volontà del club di mantenere inalterata la cifra tecnica del reparto, affidandosi a un elemento estremamente duttile, capace di agire sia sulla trequarti sia come mezz’ala di inserimento.

I numeri della consacrazione con la maglia del Cagliari

Il fantasista si appresta a sbarcare a Bergamo al culmine di un percorso di maturazione calcistica straordinario. Il giocatore è infatti reduce da un’ottima stagione con il Cagliari, piazza nella quale ha dimostrato di possedere colpi di alta scuola e una forte personalità nei momenti chiave dell’anno.

In Sardegna il centrocampista ha trascinato i rossoblù collezionando uno score complessivo di 35 presenze, 3 gol e 4 assist, dividendo il proprio rullino di marcia tra le sfide di campionato e gli impegni di Coppa Italia. Questo rendimento di alto livello ha convinto definitivamente la dirigenza dell’Atalanta a rompere gli indugi, assicurandosi un calciatore di sicuro affidamento per il presente e per il futuro.