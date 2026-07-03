Ufficiale l’addio di Kessié all’Al-Ahli: l’ex Milan ora è svincolato! Cosa filtra sulle voci sulla Juve e non solo

Ufficiale l’addio di Kessié all’Al-Ahli: l’ex Milan ora è svincolato! Cosa filtra sulle voci sulla Juve , quale futuro per il centrocampista?

Si chiude dopo tre anni l’avventura di Franck Kessié con la maglia dell’Al-Ahli. Il club saudita ha annunciato ufficialmente la separazione attraverso i propri canali social, rendendo così il centrocampista ivoriano libero di firmare con una nuova squadra a parametro zero.

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A quattro anni dal suo addio al Milan, il nome di Kessié torna inevitabilmente ad attirare l’attenzione di diversi club europei. Tra questi c’è anche la Juventus, alla ricerca di soluzioni per rinforzare il centrocampo di Luciano Spalletti. Da monitorare anche la posizione dell’Atalanta, chiamata a individuare un possibile sostituto di Ederson.

Kessié Juventus, il comunicato ufficiale dell’Al-Ahli

L’Al-Ahli ha salutato Franck Kessié con una nota pubblicata sui propri profili ufficiali, ringraziando il centrocampista per il percorso vissuto insieme. Questo il comunicato del club saudita:

«L’Al Ahli esprime la sua più sincera gratitudine a Franck Kessié in seguito a un eccezionale viaggio di tre anni con la squadra».

Un messaggio che certifica la fine dell’esperienza araba del classe 1996, ora pronto a valutare nuove opportunità per il futuro.

Kessié Juventus, le parole sul futuro e il richiamo della Serie A

Durante i Mondiali, conclusi dalla Costa d’Avorio ai sedicesimi contro la Norvegia, Kessié aveva già acceso i riflettori sul proprio futuro, parlando anche dell’ipotesi Juventus. Queste le sue parole:

«Juventus? Sì, se ne parla. Penso di essere un gran colpo. Ora penso solo al Mondiale, ma sono in forma e soprattutto svincolato. È difficile chiedere di meglio! Io stesso, in queste condizioni fisiche ed economiche, mi prenderei».

Dichiarazioni che confermano la disponibilità del centrocampista a valutare un ritorno nel calcio europeo.

Kessié Juventus, cosa filtra sulla trattativa

Kessié è un profilo apprezzato dalla Juventus e da Spalletti. Nei giorni scorsi i suoi agenti lo avrebbero proposto ai bianconeri, che seguono l’ivoriano da tempo e ne hanno monitorato anche il rendimento ai Mondiali, dove ha segnato contro la Germania.

Secondo Tuttosport, il nodo resta l’ingaggio: Kessié chiederebbe tra i 4 e i 5 milioni di euro. Prima di affondare, però, la Juventus dovrebbe sfoltire il centrocampo. In uscita resta Khephren Thuram, seguito da Liverpool, PSG e Galatasaray. Una sua eventuale cessione potrebbe aprire lo spazio per Kessié e per Lobotka, altro nome gradito a Spalletti.