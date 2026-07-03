Koleosho Fiorentina, offerta ufficiale al Burnley: perché l’esterno può essere il colpo giusto per la Viola

La Fiorentina vuole fare sul serio per Luca Koleosho, prima proposta ufficiale da 11 milioni al Burnley: perché è il profilo ideale per la Viola

La Fiorentina accelera per Luca Koleosho. Il club viola ha individuato nell’esterno italiano classe 2004 il primo obiettivo per rinforzare le corsie offensive e ha presentato al Burnley un’offerta ufficiale da 11 milioni di euro. Ora la società toscana attende una risposta dal club inglese, con sensazioni che sembrano orientate verso un esito positivo.

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Secondo quanto riferito da Sky Sport, Koleosho è da tempo in cima alla lista della Fiorentina, che cerca un profilo giovane, rapido e capace di dare imprevedibilità sulle fasce. Un investimento mirato, pensato non solo per l’immediato ma anche per il futuro, considerando l’età del giocatore e i margini di crescita ancora molto ampi.

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Koleosho Fiorentina, chi è l’esterno del Burnley

Luca Warrick Daeovie Koleosho è nato il 15 settembre 2004 a Norwalk, negli Stati Uniti, ma ha cittadinanza italiana. Alto 1,75 metri, destro naturale, è un esterno offensivo che può agire principalmente da ala destra, ma anche sulla corsia opposta o in posizione più centrale sulla trequarti.

La sua formazione calcistica è stata internazionale fin dagli inizi. Cresciuto tra Stati Uniti e Spagna, ha poi completato parte del proprio percorso nell’Espanyol, prima del passaggio al Burnley nel 2023. Nell’ultima stagione ha vissuto anche esperienze in prestito, utili per accumulare minuti e proseguire il proprio processo di maturazione.

Koleosho Fiorentina, carriera e rendimento recente

Koleosho si è fatto notare molto presto per personalità, velocità e capacità di incidere nell’uno contro uno. Con l’Espanyol ha trovato spazio nel calcio spagnolo, mentre al Burnley ha avuto l’opportunità di confrontarsi con il calcio inglese, segnando anche in Premier League.

La sua crescita è stata frenata da un serio problema al ginocchio nella stagione 2023/24, ma il giocatore è poi rientrato in un percorso competitivo, ritrovando minuti e continuità. Nella seconda parte dell’ultima stagione ha dato segnali interessanti, confermando di avere qualità importanti negli ultimi metri e nelle situazioni di campo aperto.

Koleosho Fiorentina, qualità tecniche e caratteristiche fisiche

Il tratto più evidente di Koleosho è la capacità di saltare l’uomo. È un esterno che ama ricevere largo, puntare il difensore e creare superiorità numerica con accelerazioni secche e cambi di passo. Può attaccare la profondità, andare sul fondo o rientrare verso il centro per cercare la conclusione.

Fisicamente non è un giocatore dominante per struttura, ma è esplosivo, rapido nei primi metri e molto efficace quando può correre in campo aperto. Deve ancora migliorare nella continuità, nella precisione dell’ultimo passaggio e nella scelta finale, ma le qualità di base sono evidenti.

Koleosho Fiorentina, perché può essere l’uomo giusto

Per la Fiorentina, Koleosho rappresenterebbe un profilo perfettamente coerente con l’esigenza di aggiungere ritmo e imprevedibilità sulle corsie. Può giocare a destra da esterno a piede invertito, ma anche a sinistra per attaccare il fondo e creare situazioni di cross o scarico.

L’operazione da 11 milioni di euro avrebbe senso perché permetterebbe alla Viola di acquistare un talento giovane, già abituato a contesti competitivi e con caratteristiche difficili da trovare sul mercato. Koleosho non è ancora un prodotto finito, ma proprio per questo può diventare un investimento tecnico importante: con fiducia, minuti e un lavoro mirato sulla fase conclusiva, può trasformarsi in una risorsa di grande valore per l’attacco della Fiorentina.