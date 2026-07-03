Il primo squillo del nuovo Torino: fatta per Oristanio, il rinforzo ideale per Abate

Accordo raggiunto con il Venezia per Oristanio. Il fantasista ha detto no al Cagliari e si prepara ad agire sulla trequarti alle spalle di Simeone

Inizia a prendere forma il Torino di Ignazio Abate. Tuttosport scrive oggi che il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha piazzato il primo colpo della sua gestione, assicurandosi le prestazioni di Gaetano Oristanio. La fumata bianca con il ds del Venezia, Filippo Antonelli, è arrivata tra mercoledì notte e giovedì mattina, chiudendo l’operazione con una formula molto cara al club granata: prestito con diritto di riscatto.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il fantasista, che a settembre compirà 24 anni, è atteso sotto la Mole nei primi giorni della prossima settimana per sottoporsi alle visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto. Da venerdì sarà poi regolarmente a disposizione di mister Abate. Un ruolo cruciale in questi giorni lo avrà proprio lo staff medico torinista: Oristanio è infatti reduce da un’annata in prestito al Parma (21 presenze e un gol) terminata con diverse settimane di anticipo a causa di un problema al ginocchio che necessita di attente valutazioni.

Proprio questa incognita fisica ha permesso a Petrachi di strappare condizioni economiche estremamente favorevoli: il riscatto è stato fissato ad appena 5 milioni di euro, più una percentuale su una futura rivendita. Una cifra bassa per un prospetto della sua età con già esperienza in Serie A. Se il giocatore convincerà Urbano Cairo a versare la cifra pattuita a fine stagione, per lui è già pronto un contratto quadriennale.

Determinante per la buona riuscita dell’operazione è stata la forte volontà del ragazzo. Oristanio ha declinato la corte del Cagliari, squadra in cui aveva già militato, spingendo per la destinazione granata. Si tratta di un “matrimonio” sfiorato già un anno fa, quando l’ex ds Vagnati provò a portarlo alla corte di Marco Baroni, prima di abbandonare la pista per un cambio in corsa del sistema di gioco.

Oggi il profilo dell’ex Venezia si incastra alla perfezione nello scacchiere tattico di Abate. Nel 3-4-2-1 disegnato dal tecnico, Oristanio agirà sulla trequarti in coppia con Nikola Vlasic, con il compito di innescare e supportare il terminale offensivo Giovanni Simeone. Per conquistare una maglia da titolare dovrà comunque superare la concorrenza di giovani affamati come Alieu Njie e Alessio Cacciamani.