Carnevali sta lavorando per dare a Spalletti 6-7 giocatori nuovi

La nuova Juventus targata Luciano Spalletti inizia concretamente a prendere forma. L’amministratore delegato Carnevali sta lavorando incessantemente a 360 gradi per mantenere le promesse: consegnare al tecnico i 6-7 innesti necessari per riportare la Vecchia Signora ai vertici, pur destreggiandosi tra i rigidi paletti finanziari imposti dall’UEFA.

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Dopo aver chiuso per il talento di Jeff Ekhator—investimento mirato per il presente ma soprattutto per il futuro dell’attacco—il focus dirigenziale si è spostato sulla retroguardia. Il primo rinforzo difensivo sarà un gradito ritorno: Tarik Muharemovic. Ecco cosa scrive oggi il Corriere dello Sport.

Il difensore bosniaco, rientrato dopo l’eliminazione dal Mondiale nordamericano, è esploso definitivamente nei due anni in prestito al Sassuolo (raccogliendo 63 presenze e 4 gol tra Serie A e B).

I costi dell’operazione . I neroverdi lo valutano 40 milioni, ma la Juve, avendo mantenuto il 50% sulla futura rivendita, lo pagherebbe la metà. Carnevali ha messo sul piatto 15 milioni più 3 di bonus , avvicinandosi sensibilmente alla fatidica quota di 20 milioni.

. I neroverdi lo valutano 40 milioni, ma la Juve, avendo mantenuto il 50% sulla futura rivendita, lo pagherebbe la metà. Carnevali ha messo sul piatto , avvicinandosi sensibilmente alla fatidica quota di 20 milioni. Il contratto. Intesa totale già raggiunta con il giocatore per circa 2 milioni a stagione. Alla Continassa lo aspetta uno sponsor speciale: il suo grande amico Kenan Yildiz, conosciuto ai tempi della Next Gen.

Il nodo cessioni in difesa. L’arrivo di Muharemovic si intreccia con i movimenti in uscita. Il futuro di Bremer resta in bilico: il brasiliano vorrebbe restare, ma la sua clausola da 58 milioni (valida fino al 10 agosto) rappresenta uno spartiacque e, di fronte a offerte convincenti, la società non porrebbe veti. Sono in fase di valutazione anche Federico Gatti (stimato 20-25 milioni), Lloyd Kelly (richiesto in Premier League), Juan Cabal e Andrea Cambiaso, considerato sacrificabile per 40 milioni.

Centravanti e portiere: i tasselli mancanti. Spalletti aspetta con ansia i colpi nei ruoli nevralgici.

Tra i pali . L’obiettivo numero uno resta Dibu Martinez . I costi elevati frenano l’affare, ma l’interesse dell’Aston Villa per Zion Suzuki potrebbe liberare l’argentino. Attenzione, perché lo stesso portiere del Parma (che ha appena prelevato Daffara dai bianconeri) è l’alternativa principale di Carnevali.

. L’obiettivo numero uno resta . I costi elevati frenano l’affare, ma l’interesse dell’Aston Villa per Zion Suzuki potrebbe liberare l’argentino. Attenzione, perché lo stesso portiere del Parma (che ha appena prelevato Daffara dai bianconeri) è l’alternativa principale di Carnevali. In attacco. Avanti tutta per Randal Kolo Muani. La formula concordata con il PSG è un prestito oneroso con obbligo di riscatto. I francesi pretendono 40 milioni, la Juve non vuole superare i 32-33. La strategia bianconera è chiara: alzare l’esborso immediato del prestito a 8-10 milioni per ammorbidire i transalpini e sbloccare l’arrivo del bomber.