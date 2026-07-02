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Calcio Estero

Moviola Spagna Austria, tutti gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro Glenn Nyberg

Published

5 minuti ago

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Nyberg per calcio

Moviola Spagna Austria: gli episodi dubbi del match, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026

Moviola Spagna Austria: gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro Glenn Nyberg, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.

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PRIMO TEMPO

Il primo intervento arbitrale arriva dopo soli 10 secondi per un mani di Dani Olmo. Al 9′ revisione Var che cancella un corner a favore della Spagna. Al 15′ blocco di Danso su Oyarzabal a palla lontana, nessuna decisione particolare da parte di Nyberg. Non troppo coinvolto nella prima fase, se non in normali appoggi al compagno di fascia Alex Buena.

SECONDO TEMPO

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