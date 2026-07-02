Beltrán al River Plate, addio Fiorentina ufficiale: l’attaccante torna in Argentina

Beltrán al River Plate, ufficiale il trasferimento a titolo definitivo: l’attaccante argentino classe 2001 lascia la Fiorentina e l’Italia

Lucas Beltrán lascia ufficialmente la Fiorentina e torna al River Plate. Il trasferimento dell’attaccante argentino è stato definito a titolo definitivo, chiudendo così la sua esperienza in maglia viola dopo 3 anni dal suo arrivo in Serie A. Per il classe 2001 si tratta di un ritorno particolarmente significativo, visto che proprio dal club di Buenos Aires era partito nell’estate del 2023 per iniziare la sua avventura nel calcio italiano.

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L’operazione consegna al River Plate un attaccante già conosciuto dall’ambiente, cresciuto nel club e poi diventato protagonista prima del salto in Europa. Per la Fiorentina, invece, si chiude una parentesi importante ma non sempre lineare, vissuta tra momenti positivi, aspettative elevate e una collocazione tattica che nel tempo non ha sempre favorito la piena continuità del giocatore.

Beltrán River Plate, il bilancio alla Fiorentina

Con la maglia della Fiorentina, Beltrán ha collezionato complessivamente 98 presenze, mettendo a segno 16 gol e servendo 9 assist. Numeri che raccontano un percorso significativo, anche se non sufficiente per consolidarlo definitivamente come punto fermo del progetto viola.

Arrivato in Italia con la fama di attaccante moderno, dinamico e capace di muoversi su tutto il fronte offensivo, l’argentino ha alternato buone prestazioni a periodi più complicati. La concorrenza, i cambiamenti tecnici e la necessità di adattarsi a un campionato molto diverso da quello argentino hanno inciso sul suo rendimento complessivo.

Beltrán River Plate, l’ultima stagione al Valencia

Nell’ultima stagione Lucas Beltrán ha giocato in prestito al Valencia, dove ha raccolto 30 presenze, segnando 3 gol e fornendo 2 assist. Un’esperienza utile per ritrovare minuti e continuità, ma che non ha modificato il suo destino alla Fiorentina.

Il ritorno al River Plate apre ora una nuova fase della sua carriera. Beltrán ritrova un ambiente che conosce bene e nel quale aveva già mostrato le sue qualità prima dell’approdo in Europa. Per il club argentino si tratta di un rinforzo di peso, mentre per la Fiorentina arriva la chiusura definitiva di un ciclo iniziato con grandi aspettative e terminato con una cessione a titolo definitivo.