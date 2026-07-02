Puczka al Genoa, ufficiale il nuovo acquisto: le prime parole in rossoblù

David Puczka è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa, il Grifone annuncia il nuovo innesto dalla Juventus: le sue prime parole

Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di David Puczka, nuovo rinforzo per la rosa rossoblù. Il club ligure ha annunciato l’operazione attraverso i propri canali ufficiali, accogliendo il ragazzo in una piazza storica del calcio italiano e pronta a seguirne da vicino il percorso.

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Per Puczka si apre così una nuova fase della carriera, in un contesto ambizioso e caratterizzato da una forte identità. Il giocatore arriva al Genoa con l’obiettivo di inserirsi progressivamente nel gruppo e contribuire al cammino della squadra.

Puczka Genoa, le prime parole del nuovo acquisto

Sul sito ufficiale del Grifone sono state pubblicate anche le prime dichiarazioni di David Puczka da nuovo calciatore rossoblù. Queste le sue parole:

«Sono contento di trasferirmi in un club storico del calcio italiano come il Genoa che è seguito da una grande passione popolare. Arrivo con l’umiltà di mettermi in gioco, nella consapevolezza che il passato è il passato, con l’ambizione di dare un contributo significativo e concorrere al raggiungimento degli obiettivi di squadra. Invio un saluto ai sostenitori del Grifone».

Parole che confermano l’entusiasmo del nuovo acquisto e la volontà di iniziare con il giusto atteggiamento questa avventura al Genoa.