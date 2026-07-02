Occhio al futuro di Kean! Pista turca per l’attaccante della Fiorentina: ci pensa il Fenerbahçe e spunta la clausola

Occhio al futuro di Moise Kean! Pista turca per l’attaccante italiano della Fiorentina: ci pensa il Fenerbahçe e spunta la clausola da 62 milioni

Attenzione al futuro di Moise Kean, finito al centro di una nuova indiscrezione di mercato proveniente dalla Turchia. Secondo quanto riferito dal portale Fotomaç, l’attaccante della Fiorentina sarebbe stato offerto nelle ultime ore al Fenerbahçe, club che sta valutando diversi profili per rinforzare il proprio reparto offensivo.

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Il nome dell’ex Juventus rappresenta una pista di grande interesse, anche alla luce della situazione contrattuale del giocatore. Nel contratto di Kean con la Fiorentina, infatti, sarebbe presente una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, valida fino a metà luglio. Una cifra importante, che definisce con chiarezza il prezzo dell’eventuale operazione.

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Kean Fenerbahçe, le parole di Zeki Unzundurukan

A riportare la notizia è stato anche Zeki Unzundurukan, direttore di Fotomaç, attraverso il proprio profilo X. Questo il messaggio pubblicato dal giornalista turco:

«Al Fenerbahçe è stato offerto Moise Kean della Fiorentina. È stato detto che nel contratto di Moise Kean c’è una clausola rescissoria di 62 milioni di euro».

Una dichiarazione che ha riacceso l’attenzione attorno al futuro dell’attaccante viola. Al momento, la pista turca resta da monitorare, ma l’interesse potenziale del Fenerbahçe conferma come il profilo di Kean continui ad avere mercato anche fuori dalla Serie A.

Kean Fenerbahçe, i numeri dell’ultima stagione

Nell’ultima stagione con la maglia della Fiorentina, Moise Kean ha raccolto 33 presenze, mettendo a segno 9 gol e servendo 4 assist. Un rendimento condizionato anche da alcuni problemi extra campo e da un infortunio alla tibia, che ne hanno limitato continuità e pieno impiego.

I minuti complessivi giocati dall’attaccante classe 2000 sono stati 2345, dato che testimonia comunque un utilizzo significativo all’interno della stagione viola. Dal suo arrivo alla Fiorentina, due estati fa, il bilancio complessivo di Kean parla di 77 presenze, 34 gol e 7 assist tra campionato e coppe.

Numeri che spiegano perché il suo nome possa attirare l’attenzione di club ambiziosi come il Fenerbahçe. Per la Fiorentina, però, la clausola da 62 milioni di euro resta il punto centrale attorno al quale potrebbe svilupparsi ogni eventuale discorso di mercato.