Di Gregorio chiarisce dopo lo sfogo dell’agente Belloni: «Prendo le distanze»

Il portiere della Juventus, Michele Di Gregorio, ha preso posizione dopo le dichiarazioni al veleno rilasciate dal proprio agente

Il caso legato a Michele Di Gregorio continua a far discutere in casa Juventus. Dopo le accuse rivolte al club bianconero dal suo agente Carlo Alberto Belloni, il portiere ha deciso di intervenire in prima persona per chiarire la propria posizione.

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L’ex Monza ha pubblicato una storia su Instagram nella quale, pur confermando il forte rapporto con il suo procuratore, ha preso le distanze da alcune parole pronunciate nei confronti dei suoi compagni di squadra. Un messaggio chiaro, arrivato in una fase delicata anche sul fronte calciomercato, con il futuro del portiere che resta tutto da definire.

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Di Gregorio Juventus, il messaggio social del portiere

Di Gregorio ha ribadito rispetto e stima per il gruppo bianconero, sottolineando la propria professionalità e la volontà di onorare la maglia finché resterà alla Juventus. Questo il suo messaggio:

LE PAROLE DI DI GREGORIO – «In seguito alle dichiarazioni fatte dal mio agente, ci tengo a fare una precisazione riguardo alla mia posizione. Anche se si tratta della mia agenzia e del mio procuratore, con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro sin dagli inizi della mia carriera, prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto, come ho sempre dimostrato, in campo e fuori. Nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me, la mia professionalità non è in discussione. Finché sarò un giocatore della Juventus rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora».

Parole che segnano una linea netta rispetto allo sfogo del suo agente. Il portiere ha voluto proteggere il rapporto con lo spogliatoio e ribadire il proprio atteggiamento professionale, nonostante il clima complicato creatosi intorno alla sua figura.

Di Gregorio Juventus, lo sfogo dell’agente Belloni

La presa di posizione del portiere è arrivata dopo il lungo intervento social di Carlo Alberto Belloni, che aveva difeso il rendimento del suo assistito e criticato apertamente la gestione della Juventus. L’agente aveva scritto:

«20 giocatori nuovi in due stagioni

3 allenatori in 2 stagioni

3 dirigenze in 2 stagioni

Questi sono i numeri che fanno la vera differenza.

Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer. Vincitore del campionato e secondo classificato.

La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti, impresentabili. Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del direttore sportivo Cristiano Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni.

Goal subiti Juventus 34 – Inter 35

Goal fatti Juventus 61 – Inter 82

Le chiacchiere stanno a zero.

Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei, non abbiamo fretta. Pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare…».

Di Gregorio Juventus, futuro ancora da chiarire

Il futuro di Michele Di Gregorio resta dunque uno dei temi da monitorare in casa Juventus. Il portiere ha ancora un contratto pluriennale con il club bianconero, ma le parole del suo agente hanno riacceso le valutazioni in ottica mercato.

La posizione del giocatore, però, è stata chiarita: finché sarà un tesserato della Juventus, continuerà a rispettare i compagni e a onorare la maglia. Una presa di responsabilità pubblica in un momento complesso, con il mercato sullo sfondo e il rapporto con l’ambiente bianconero da ricostruire.