Stati Uniti Bosnia 2-0: Pochettino vola agli ottavi! Decisivi Balogun e Tillman, ma VAR protagonista con l’espulsione dell’attaccante. Cos’è successo

Stati Uniti Bosnia 2-0: come è andata la sfida valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Decisivi Balogun e Tillman

Gli Stati Uniti superano con successo il primo scoglio della fase a eliminazione diretta e volano ufficialmente agli ottavi di finale del Mondiale 2026. Davanti al proprio pubblico, la selezione guidata da Mauricio Pochettino si è imposta con un solido 2-0 ai danni della Bosnia, decretando l’estromissione definitiva della nazionale avversaria dalla competizione. Esce così di scena a testa alta la formazione del commissario tecnico Ergej Barbarez, l’allenatore che nell’ultimo e decisivo step delle qualificazioni europee aveva clamorosamente eliminato l’Italia, negando agli azzurri l’accesso alla fase finale del torneo iridato.

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Balogun gol e rosso, la sblocca il VAR

A decidere il match sono state le reti siglate dall’attaccante Folarin Balogun all’inizio del secondo tempo e dal talentuoso centrocampista del Bayer Leverkusen, Malik Tillman, abile a chiudere definitivamente i giochi. La vittoria degli americani assume un valore specifico ancor più rilevante se si considera l’andamento del match: la compagine statunitense ha infatti dovuto giocare in dieci uomini per l’ultima parte di gara.

Al 64′, lo stesso Balogun è stato punito con un cartellino rosso per un duro fallo di gioco su un avversario. L’arbitro aveva inizialmente estratto solo il cartellino giallo, ma l’immediato intervento del VAR ha spinto il direttore di gara a rivedere le immagini a bordo campo e a comminare l’espulsione diretta, costringendo gli USA a un finale di sofferenza.

Tanta Serie A in campo: gli “italiani” protagonisti

L’incontro ha offerto una vetrina importante anche per la Serie A, con ben quattro giocatori “italiani” in campo dal primo minuto, equamente distribuiti tra le due nazionali. Nello scacchiere tattico degli USA, Pochettino ha schierato dal fischio d’inizio la stella del Milan Christian Pulisic sulla corsia esterna di sinistra, confermando lo juventino Weston McKennie come mezz’ala nel centrocampo a tre; per entrambi la staffetta è arrivata solo nei minuti finali.

Dall’altra parte, Barbarez ha risposto affidandosi all’esperienza dell’atalantino Sead Kolasinac nel ruolo di terzino sinistro e confermando il giovane Tarik Muharemovic al centro della difesa. Il centrale bosniaco si sta confermando un uomo chiave del calciomercato, finito strettamente nei radar di Juventus, Inter e diverse società estere.

C’è il Belgio agli ottavi: appuntamento a Seattle

Superato l’ostacolo bosniaco, gli Stati Uniti si proiettano già verso il prossimo turno, dove affronteranno il temibile Belgio. I Diavoli Rossi hanno conquistato la qualificazione poche ore prima, eliminando il Senegal grazie a una spettacolare vittoria per 3-2 in rimonta. Una partita epica decisa dai gol di Romelu Lukaku e da una provvidenziale doppietta di Tielemans, a segno prima all’89’ e poi nell’ultimo minuto dei tempi supplementari su calcio di rigore.

L’attesissima sfida valevole per gli ottavi di finale tra USA e Belgio si disputerà sul prato del Lumen Field di Seattle, nella notte italiana tra lunedì 6 e martedì 7 luglio, con il calcio d’inizio fissato alle ore 2:00.