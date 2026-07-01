Belgio Senegal, la partita di De Bruyne: ecco l’analisi completa della prestazione del centrocampista ai sedicesimi di finale del Mondiale

Uno dei protagonisti di Belgio Senegal, la gara valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026, è senza dubbio Kevin De Bruyne.

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La partita di De Bruyne

PRIMO TEMPO

Rudi Garcia lo schiera come trequartista centrale nel 4-2-3-1. Primo pallone giocato dopo 5 minuti, un appoggio in uscita che De Ketelaere non riesce a tenere, situazione che si ripete anche poco dopo. Al 10′ si sposta sulla sinistra e col mancino mette in mezzo un cross che la difesa senegalese non ha difficoltà a respingere. Al 16′ si presenta indietro per contribuire all costruzione servendo sulla sinistra De Cuyper. Al 18′ avanza bene al centro e in corsa effettua un tiraccio altissimo, un’opportunità sprecata davvero malamente, ancor più tenendo conto della rarità finora di momenti di così grande libertà di azione. Al 20′ Doku lo serve per una ripartenza, il numero 7 prova a cambiare gioco rasoterra e viene intercettato. Bella giocata nello spazio da destra all’indirizzo di CDK al 35‘. Tre minuti dopo dialogo con Doku, scambi ripetuti e poi cross dell’ala che KDB non riesce ad agganciare per poco. Finezza con un cucchiaio da fermo a servire un compagno, però la manovra belga è troppo lenta per sortire effetti concreti. Molto bravo il fantasista del Napoli al 43’ nello stoppare un lancio di petto e nell’allargare subito per Doku, che ormai gioca stabilmente a destra. Nel recupero ancora un tentativo di dialogo con il compagno, l’imbucata è troppo lunga, De Bruyne sta facendo fatica a incidere sulla manovra in manier sostanziale. Significativamente a pochi secondi prova una conclusione al volo da fuori su una respinta e la mastica. Brutto primo tempo, sia per lui che per i Diavoli Rossi.

SECONDO TEMPO

Prima apparizione in difesa a respingere un tiro del Senegal. Dopo la rete del 2-0 del Senegal il CT lo cambia per Raskin, una bocciatura completa a indicare che la sua qualità non è riuscita a esprimersi finora e non viene considerata essenziale per una possibile rimonta.